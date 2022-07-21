大谷翔平擊敗柯瑞 獲體壇奧斯卡最佳男運動員獎[影]

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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）MLB洛杉磯天使「二刀流」好手大谷翔平今天擊敗NBA球星柯瑞和NFL四分衛羅傑斯等勁敵，在「體壇奧斯卡」之稱的年度體育卓越表現獎（ESPY Award）中拿下最佳男運動員獎。

最佳男運動員獎方面，入圍者有大谷翔平、美國職籃NBA球星柯瑞（Stephen Curry）、職業美足NFL綠灣包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、北美職業冰球聯盟NHL艾德蒙頓油人隊長麥大衛（Connor McDavid），最終是大谷翔平首度獲獎。

去年美國聯盟年度最有價值球員（MVP）大谷翔平也連續第2年贏得最佳MLB球員獎，擊敗的對手包括美國職棒大聯盟MLB費城費城人的哈波（Bryce Harper）、紐約洋基重砲打者賈吉（Aaron Judge）和亞特蘭大勇士的索萊爾（Jorge Soler）。

法新社報導，柯瑞在好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）主持這場由體育頻道ESPN舉辦的年度體育卓越表現獎頒獎典禮。

大谷翔平並未親赴現場，但在預錄得獎感言中說：「恭喜所有入圍者，很榮幸能和你們大家一起獲得提名，你們都是各領域佼佼者。再次謝謝大家…祝會後派對玩得愉快。」

柯瑞也抱回兩獎，包括最佳NBA球員獎和最佳破紀錄表現獎，他上季超越名人堂球星艾倫（Ray Allen），成為NBA史上砍進最多三分球的射手。

影片來源：ESPN

柯瑞獲獎後打趣地說，他想主持的唯一原因是他認為能把獎座頒給自己。

柯瑞隊友湯普森（Klay Thompson）獲得最佳東山再起獎。湯普森在傷後休養兩年多後於1月9日復出，與柯瑞組成的「浪花兄弟」再度合體，最後一同在6月拿下總冠軍。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110721