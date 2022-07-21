湯普森康復重返NBA 美抗癌少年圓夢見偶像

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（中央社記者周世惠舊金山20日專電）一名美國青少年經歷108天住院抗癌返回籃球校隊，上週他圓夢和NBA球星湯普森共度一日。受傷復健近3年才重回球場的湯普森怎麼鼓勵這名小粉絲呢？

NBA金州勇士（Golden State Warriors）當家射手、外號「湯神」的湯普森（Klay Thompson）於2019年總冠軍第6場決賽時，因左膝前十字韌帶撕裂重傷，被迫離開球場，勇士輸掉總冠軍。

經過941天復原期，今年一月湯普森重回球場，和好戰友柯瑞（Stephen Curry）合作聯手拿下今年總冠軍，這是勇士隊史上第7冠。

32歲湯普森15日在休賽期的訓練地，迎接阿拉斯加15歲青少年塔加班（Joseph Tagaban）。湯普森小心翼翼地從背包拿出一張照片給塔加班，那是已故NBA洛杉磯湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）的簽名照。

湯普森15歲時從布萊恩手中拿到那張照片。以往遭遇不順遂，尤其過去3年，湯普森為了傷勢的復原不能上球場，總會以布萊恩做為自我激勵。

湯普森告訴男孩塔加班，「他（布萊恩）是最棒的，我們想念他」。如今湯普森割愛這張珍藏的照片，送給抗癌成功的小粉絲塔加班。

塔加班一家住阿拉斯加小鎮彼得堡（Petersburg），位在英屬哥倫比亞和阿拉斯加灣之間，他的父親從事捕魚業。塔加班小學5年級開始熱愛籃球，經常在家外的籃球架練球。

不過他投球及彈跳的回聲在2020年突然停止，他被診斷出患有急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，AML），媽媽辭去工作、陪他離家到西雅圖兒童醫院接受治療，一家人的生活發生很大的變化。

治療過程中，塔加班表現出很大的韌性，他靠著研究湯普森打球的精彩畫面，度過病榻時光。

去年8月塔加班因為感冒再度感染，他告訴媽媽，「我好累、我受夠了」。幸好那之後他的病情有所突破，醫師團隊對於結束療程有信心，未來他只需每3個月回西雅圖做檢查。

塔加班去年11月返家、今年1月重回籃球場，第一場出賽他帶領校隊贏得勝利。小粉絲戰勝病魔、重回校隊的故事與湯普森療傷復原、重返NBA球隊的處境有些類似。

塔加班15日和偶像湯普森共度一天的畫面，今天在美國體育頻道ESPN「我的心願」（My Wish）系列節目中播出。塔加班說，看到湯普森完成的事情與能力，讓自己也滋生力量。

湯普森花一個小時和塔加班在體育館練球，塔加班投球幾乎沒有失誤。湯普森駕車帶塔加班一起去吃冰淇淋，兩人互相交換通訊方式，湯普森鼓勵塔加班隨時聯絡，展現這位巨星的謙沖與親和力。

加州「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，湯普森給塔加班的臨別贈言是：「專注手邊的工作」，不管是用牙線或者鋪床折被的時候。湯普森並且開玩笑說，他直到年紀比較大的時候才開始折棉被。

湯普森對抗逆境的心法，正如他告訴塔加班的話，「致力於把握當下、把握每一天的每個時刻。」（編輯：馮昭）1110721