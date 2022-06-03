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大谷翔平
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大谷翔平1/62

大谷翔平對洋基雙重賽主投又打擊 大聯盟第二人[影]

2022/6/3 10:53（6/3 11:37 更新）
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洛杉磯天使「二刀流」球星大谷翔平2日對紐約洋基隊雙重賽分別以投手、指定打擊身分先發，成為大聯盟第2位有此成就的球員。（共同社）
洛杉磯天使「二刀流」球星大谷翔平2日對紐約洋基隊雙重賽分別以投手、指定打擊身分先發，成為大聯盟第2位有此成就的球員。（共同社）
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（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）洛杉磯天使「二刀流」球星大谷翔平今天對紐約洋基隊雙重賽分別以投手、指定打擊身分先發，成為大聯盟第2位有此成就的球員。但天使單日兩敗，系列賽遭橫掃，陷入8連敗。

大谷翔平日場比賽先發主投，3局被敲8支安打，包括3發陽春砲，失4分；打擊則是5打數敲出1支一壘安打，吞下2次三振。天使終場1比6輸球，大谷翔平苦吞本季第4敗，延續上季在洋基球場先發投不滿一局慘失7分的頹勢。

影片來源：MLB

他晚場擔任指定打擊，再度締造歷史，成為繼1945年9月2日名人堂球星福克斯（Jimmie Foxx）後，大聯盟第2位單日雙重賽分別以投手、非投手身分先發出賽的球員。

天使此役1比2不敵洋基，大谷翔平全場3打數沒有安打，三振與四壞保送各一次，連續安打場次停在3場。

這場投手戰中，兩隊前7局一分未得，洋基先發投手泰昂（Jameson Taillon）更投出7局完全比賽，送出5次三振，天使打者一籌莫展。

8局上，天使第4棒華爾希（Jared Walsh）揮出突破中間防線的滾地安打，並趁機攻上二壘，泰昂完全比賽夢碎。兩人出局後，捕手鈴木清（Kurt Suzuki）敲出安打送回進占三壘的華爾希，天使先馳得點。

洋基8局下發動反攻，以二壘安打及兩次保送攻占滿壘。兩人出局後，代打的黎卓（Anthony Rizzo）不負所託，敲出中間方向滾地安打，送回壘上兩名跑者，洋基2比1超前。

洋基代班終結者霍姆斯（Clay Holmes）9局上出馬，兩人出局後先以四壞保送大谷翔平，又連續對楚勞特（Mike Trout）、華爾希投出觸身球，最終以內野滾地球解決瑞吉福（Luis Rengifo），化解失分危機，拿下賽季第7次救援成功。

泰昂主投8局僅被敲2支安打，失一分，成為本季全隊率先拿到第6勝的投手。天使開季威猛後陷入掙扎，作客紐約3連戰打擊不振，只攻下3分，慘遭橫掃，8連敗追平2019年賽季最長紀錄。（編輯：高照芬）1110603

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