大谷翔平開轟 連兩年20支全壘打追平松井秀喜

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（中央社亞特蘭大23日綜合外電報導）MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天揮出個人本季第20支全壘打，成為繼松井秀喜後，連兩季有20轟成績的日本打者，但天使此役2比7不敵地主勇士。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天繼續作客對決亞特蘭大勇士，勇士在萊里（Austin Riley）揮出本季第28轟、萊特（Kyle Wright） 奪下領先國聯第12勝的聯手帶領下，以5分之多擊退天使。

大谷翔平 大谷翔平小檔案 生日：1994年7月5日（26歲）

出生地：日本岩手縣

2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊、2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽、2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點；2020年7月，對奧克蘭運動家以先發第三棒、指定打擊的身份正式復出。

MLB戰績： 2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K 2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄 2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王 2019年6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位 2021年7月4日成為MLB近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員

資料來源：維基百科 看更多 關閉 此役擔任天使指定打擊，並擔任球隊開路先鋒，1局上半他雖擊出滾地球出局，3上立刻揮出右外野安打，5上更是相中勇士先發投手萊特一記87英里的變速球，一棒將球轟出右外野全壘打牆，這支他本季第20轟，讓他成為史上第2位連兩季至少20轟的日本打者。在他之前，唯一有此成就的是「酷斯拉」松井秀喜。

大谷翔平今天4打數2安打，有1分打點，目前打擊率是2成59。

萊里今天4打數3安打，跑回兩分也打下兩分打點，目前累積63分打點，成為勇士隊上的打點王。他今天在1下敲出安打，那讓他已連15場比賽有安打。

萊特此役用89球投6局，賞給天使打者8次三振，沒有投出任何保送，被敲出7支安打，丟掉兩分都是自責分，在勇士獲勝後他拿下勝投，目前戰績12勝4敗，防禦率2.95，目前以12勝在國聯勝投排行榜上領先群雄。

勇士今天在1下就先馳得點，以2比0領先；3下再追加3分，將領先擴大到5比0。天使4上雖追回1分，但勇士4下靠萊里的兩分砲，取得7比1領先；大谷翔平5上的陽春彈雖讓天使添得第2分，但兩隊之後都未能再得分，最終讓勇士以5分之多留下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110724