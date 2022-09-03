達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人

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美國職棒大聯盟MLB教士隊日籍投手達比修有3日先發7局無失分，拿下個人本季第12勝，也達成日美職棒生涯總計3000次的三振里程碑。（共同社）

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（中央社東京3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB教士隊日籍投手達比修有今天先發7局無失分，不僅拿下個人本季第12勝，也達成日美職棒生涯總計3000次的三振里程碑，是野茂英雄後再有日籍投手締造此成就。

另外，達比修有今天奪勝，正好是日籍投手至今在大聯盟合計拿下的第1000場勝投。

日本放送協會（NHK）報導，聖地牙哥教士隊美西時間9月2日作客洛杉磯，先發主投的達比修有以時速超過150公里的快速球搭配變化球，壓制對手洛杉磯道奇隊的打線。

達比修有從第1局開始局局有三振，在第5局時拿下今天賽事第6次三振，同時也達成日美通算第3000次三振里程碑，成為前職棒投手野茂英雄後，第2位達成這項紀錄的日本投手。

達比修有今天主投7局共奪下9次三振，僅讓對手敲出2支安打無失分，教士隊終場以7比1獲勝，他也拿下個人本季第12勝，防禦率為3.26。

日刊體育報導，36歲的達比修有在日職時期共送出1250次三振，今天比賽結束後，在大聯盟奪下1753次三振，合計日美生涯共奪下3003次三振。

野茂英雄在日職時期拿下1204次三振，加上大聯盟的1918次，日美職棒生涯總計奪得3122次三振。

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日媒Sponichi Annex報導，日籍投手在大聯盟奪得的第一場勝投，是1964年9月29日效力舊金山巨人隊的村上雅則，距今已經58年。

日籍投手到今天總計已在大聯盟奪得第1000場勝投，其中勝投數前3名分別是野茂英雄的123勝、達比修有的91勝，及黑田博樹的79勝；洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平以24勝暫列第13名。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110903