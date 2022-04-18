達比修有1600K到手史上最快 收MLB生涯第80勝[影]

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MLB教士日籍投手達比修有17日收下他的本季首勝，也是他美職生涯的第80勝。（圖取自instagram.com/darvishsefat11）

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（中央社聖地牙哥17日綜合外電報導）MLB教士日籍強投達比修有今天先發6.2局，只因挨了1發陽春彈掉1分，率隊2比1擊敗衛冕軍勇士。此外，他美職生涯的奪三振總數達到1600次的里程碑，也收下他生涯第80勝。

美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士今天在家迎戰去年世界大賽冠軍亞特蘭大勇士，教士今天派出前次先發僅投1.2局就狂失9分自責分的達比修有把關。

這場比賽的2局下半，教士在1出局後，靠2支安打、1個保送攻占滿壘，再利用對方投手的觸身球先擠回1分，接著靠克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）的內野滾地球拿下第2分，以2比0領先勇士。

教士這場比賽只拿下2分，但先發投手達比修有一掃前場比賽被轟得體無完膚的陰霾，前6局讓勇士難越雷池一步，直到7局上半才被歐蘇納（Marcell Ozuna）的陽春彈襲擊，丟掉這場比賽唯一的1分，幫助教士以2比1艱苦拿下比賽勝利。

達比修有今天先發，用96球投6.2局，送出8次三振，沒有任何保送，被打出4支安打、丟掉1分自責分，在教士贏球的情況下，收下他本季首勝，也是他MLB生涯的第80勝。

在亞洲球員中，過去僅有在MLB拿下124勝的南韓投手朴贊浩、獲得123勝的日本名將野茂英雄有此成就。

而達比修有在2局上半三振達諾（Travis d'Arnaud），達到他MLB生涯第1600次奪三振的里程碑，是史上最快（使用局數最少）達成這項紀錄的選手。

外媒指出，達比修有只用1302.1局就奪下1600次三振，其他有此成就的投手，至少都用了1350局。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110418