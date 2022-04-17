佐佐木朗希連25局三振平紀錄 8局退場未讓打者上壘

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日本職棒投手佐佐木朗希17日無緣挑戰連兩場完全比賽，但從開季至今已連續25局三振打者，追平日本投手紀錄。（共同社）

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希4月10日投出完全比賽，雖然今天無緣挑戰連兩場完全比賽，但從開季到今天已連續25局三振打者，追平日本投手紀錄。

佐佐木10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，以20歲5個月的年紀改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的最年輕紀錄。且連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K追平日職紀錄。

日本每日新聞報導，羅德隊今天在千葉主場迎戰日本火腿隊，佐佐木投完8局總共用了102球，未讓任何一名打者站上壘包後退場，無緣挑戰連續兩場完全比賽。

日媒Sponichi Annex報導，佐佐木從本季初登板以來，到10日已連續23局「局局有三振」，今天對戰日本火腿隊前兩局再奪三振，但因為第3局沒有三振任何打者，連續三振局數停在25局，追平至今日本選手最多紀錄，但改寫了開季初登板連續23局紀錄。

日本職棒連續三振局數紀錄是43局，由當時軟銀隊的外籍投手薩爾法特（Dennis Sarfate）在2015年創下。

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但如果單看日籍投手的話，目前最多紀錄是歐力士隊山本由伸2020年創下的25局；再來就是從球季初登板起算，日本火腿隊伊藤大海2021年投出的連續23局。

佐佐木4月10日在主場達成「最年輕完全比賽」，讓全場球迷熱血沸騰，今天主場千葉海洋球場門票在上午10時前全數售罄，這是在未受防疫限制下，繼2019年9月24日對戰西武隊以來再次客滿。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110417