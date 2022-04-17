佐佐木朗希8局退場 日網友讚羅德監督保護投手

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日本職棒投手佐佐木朗希17日在主場8局投球近乎完美，最後在雙方0比0情況下退場。（共同社）

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本職棒千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今天在客滿主場8局投球近乎完美，最後在雙方0比0情況下退場，許多日本網友認同羅德監督判斷，認為應該保護投手。

日本中日體育、Sponichi Annex報導，佐佐木今天投完8局飆出14次三振，且未讓任何一名打者站上壘包，幾乎完美的投球內容被寄望能連續兩場拿下完全比賽，卻在8局投完後退場。

這場比賽打完8局時，雙方仍以0比0相持不下，佐佐木在用了102球後退場，未在9局上登板。兩隊9局打完進入延長賽，火腿隊最後以1比0險勝羅德隊。

阪神前球員藤川球兒在推特上說，看到佐佐木被換投總算令人安心；前日本火腿球員建山義紀也說，「這是了不起的英明決斷」。

日本網友在社群網站上表示，「在這個時候把佐佐木換下場我覺得很棒，代表羅德監督井口資仁堅持保護投手」。也有網友持相同意見說，羅德真的很珍惜佐佐木朗希，「很厲害，這個判斷太厲害，令人尊敬」。

當然，也有網友對換投表達「無法理解」、「不可能」、「太莫名其妙」等意見。

佐佐木退場後說，雖然沒掉分持續進行比賽很好，但用球數有點多導致指叉球的精準度略差，希望這些地方都能再持續加強。

在日本雅虎即使搜尋熱門關鍵字排名，截至下午4時止，佐佐木朗希高居第1、羅德打線排第3、井口監督排第4、再度完全比賽排第8、羅德攻擊排第10，甚至連錯字的「佐佐木郎希」都排名第9。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110417