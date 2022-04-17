打線沒支援佐佐木？羅德監督：本就預定8局換投

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（中央社東京17日綜合外電報導）就在外界期待日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，能締造連續兩場完全比賽紀錄時，羅德監督井口資仁決定換投並非打線沒支援，而是本就預定8局換投。

佐佐木4月10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，以20歲5個月的年紀改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的最年輕紀錄。

羅德隊今天在主場迎戰日本火腿隊，先發投手佐佐木繼10日後再度登板，前8局飆出14次三振，未讓任何打者上壘，表現近乎完美，最後在用了102球後退場，未在9局上登板。兩隊打完8局以0比0相持不下，9局打完仍以0比0進入延長賽，火腿隊最後以1比0險勝羅德隊。

日媒Sponichi Annex報導，井口資仁賽後受訪說，佐佐木今天投得很棒，確實是考量到佐佐木的用球數，但也綜合考量了各項因素，本來今天打算讓佐佐木用球數在百球或接近百球。

井口說，佐佐木投得很棒，如果可以的話，他們也想看到最後、相信球迷也想看到最後，「但考量到將來，我想已經到極限了」。

談到如果羅德打線能在8局下得分的話，會不會讓佐佐木續投9局上，井口說，「沒有這個想法，就算得分也是投到8局」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110417