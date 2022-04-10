佐佐木朗希連續三振13打者 打破日職高懸64年紀錄[影]

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今天在千葉主場先發對戰歐力士猛牛隊，投完5局共連續三振13名打者，打破日職高懸64年的連續三振9人紀錄。

影片來源：(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV

日本放送協會（NHK）報導，日職至今連續三振打者紀錄由1957年當時的阪急勇士隊（現歐力士猛牛隊）投手梶本隆夫，及1958年當時的東映飛人隊（現北海道火腿鬥士隊）投手土橋正幸，都以連續三振9名打者創下，佐佐木今天改寫高懸64年的日職紀錄。

讀賣新聞報導，佐佐木在1局兩人出局後，先三振3棒打者吉田正，接著在2局及3局繼續三振所有打者，到4局打者又輪回吉田正再度遭三振；佐佐木5局又繼續三振3名打者，這時球場內響起巨大聲響。

這場比賽目前仍在進行中，在球速部分，佐佐木投完5局兩度飆出追平自己最快球速的164公里。

佐佐在賽前說，不會讓對手先得分，希望盡可能拉長投球局數，會為回應廣大球迷期待加油，沒想到今天就以創下日職連續三振打者紀錄，讓現場球迷情緒沸騰。

雖然佐佐木6局就被首名打者紅林弘太郎敲出一支中外野飛球，中斷繼續推升連續三振打者數紀錄，但佐佐木到6局仍未讓任何一名打者站上壘包。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110410