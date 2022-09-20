大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB美國聯盟今年的MVP之爭，因天使二刀流球星大谷翔平與洋基重砲「法官」賈吉亮眼表現而成為話題，「既生瑜，何生亮」堪稱是這場MVP之爭最佳寫照。

截至19日為止，大谷本季在投手丘繳出13勝8敗、防禦率2.43；打擊成績則為打擊率2成68、34轟、89分打點。

大谷不但繼貝比魯斯（Babe Ruth）1918年後再度達成單季勝投、全壘打雙位數的百年紀錄，更很有可能成為MLB史上空前的單季投球、打席都達到規定局數與打席的第一人（目前526打席早達標，投球局數148局差14局可達標，本季應還有3次登板機會）。

唯一可挑剔者，可能就是大谷「神級」的表現依然難救球隊，洛杉磯天使確定連續8年無緣季後賽。

至於賈吉（Aaron Judge），截至19日的成績為打擊率3成16、59轟、127分打點。本季全壘打大爆發的他繼續朝刷新前洋基球星馬瑞斯（Roger Maris）所締單季61轟的美聯紀錄邁進，是洋基季後賽不可少的火力。

賈吉（後）在6月3日比賽中，從大谷翔平（前）手中敲出全壘打。（共同社）

天使代理總教練（Phil Nevin）尼文曾在洋基擔任教練，與賈吉也有私交，但仍毫不保留力挺子弟兵大谷。尼文告訴ESPN：「我以前就講過，當前大谷就該是MVP，直到另有能跟他一樣在投打兩端都優異的人出現。我把賈吉當兒子看待，但我仍要說，大谷對球賽的宰制無人可比。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也告訴ESPN：「好吧，大谷投打兩端表現已好到超現實，但順著聯盟背景的脈絡看，賈吉整體攻擊指數（OPS）1.100，無人能敵，又能盜壘又守中外野，每樣表現都是MVP水準無疑，因此他沒拿MVP對我而言是難以接受的事。」

棒球專欄作家布蘭吉諾（Tony Blengino）在富比世（Forbes）雜誌網站撰文指出，他認為大谷與賈吉之爭不妨從兩個面向來看。一是賈吉今年的表現有無超越2021年角逐美聯MVP敗給大谷的多倫多藍鳥重砲葛瑞羅（Vladimir Guerrero），二是大谷今年投打兩端有無超越拿MVP的2021年。

布蘭吉諾表示從各項數據看，同為打者，今年的賈吉無疑超越2021年的葛瑞羅；而大谷今年在打者端的表現遠低於去年，雖然投球成績有進步，但一來一往之間仍難彌補落差，因此他認為MVP應頒給賈吉。

「洛杉磯時報」刊出球評夏金（Bill Shaikin）的觀點。他也認為若大谷今年又靠二刀流拿到MVP，可能今後幾年沒人比得過他，「但這樣公平嗎」。

夏金認為像大谷這種真正二刀流巨星的出現，應促使票選MVP的全美棒球記者協會（BBWAA）重新思考「最有價值」的定義。他說大聯盟已承認賈吉與大谷無法比較，「難不成BBWAA對大谷要另作MVP以外的歸類？還是頒給賈吉一座單刀流MVP？」

可以預見的是，在美聯MVP揭曉前，大谷與賈吉之爭會持續在棒球迷與專家間成為口水戰。北美知名的「運動畫刊」（Sports Illustrated）直言，若非對方表現如此搶眼，大谷或賈吉早就眾望所歸，但最後無論誰勝出，都不能抹殺兩人史詩級的賽季表現。（譯者：陳亦偉）1110920