大谷翔平再遭洋基砲轟 3局失4分苦吞敗投

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美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平2日在紐約洋基球場先發主投，投3局被打3支全壘打、失4分，苦吞敗投，賽後接受媒體訪問。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月3日

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（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）大聯盟日籍球星大谷翔平生涯第2度在紐約洋基球場先發主投，投3局被打3支全壘打、失4分，苦吞敗投，延續上次投不滿一局慘失7分的頹勢，洋基是否偷暗號在賽後引發熱議。

大谷翔平1局下就遭遇亂流，分別被卡本特（Matt Carpenter）、托瑞斯（Gleyber Torres）陽春砲狙擊。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）3局下追加一發，本季第19轟出爐，穩坐大聯盟全壘打王。

洋基4局下連續敲出兩支安打後，大谷翔平被換下，天使後援投手基哈達（Jose Quijada）接著被敲出帶有1分打點的二壘安打，責失分算在大谷翔平頭上。

大谷翔平主投3局被敲8支安打，失4分，三振2次，四壞保送1次，吞下本季第4敗，防禦率從賽前的3.45升至3.99。

天使總教練麥登（Joe Maddon）賽後受訪時說，洋基總是能識破球路，抓準速球、滑球、快速指叉球等球攻擊，很擅長解讀投手，「我沒有指控任何人怎樣，只能說他們真的很行，如果你能用自然方式掌握別人球路，我完全沒意見」。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）被問及此事時回答：「我們是真的很行，希望能保持下去。」

大谷翔平則透過翻譯說，不知道對方擊球策略，只知道洋基打者擊球很紮實，情況就是這樣。

此役重現大谷翔平去年7月1日首度在洋基球場先發主投的惡夢。他當天控球走樣，主投0.2局送出4次四壞球、1次觸身球，被敲2支安打，所丟7分都是自責分，最後因隊友打擊捧場而逃過敗戰。

今天這場比賽，擔任第2棒的大谷翔平5打數敲出1支安打，被三振2次，連續第3場有安打。但他5局上安打上壘後因離壘過遠遭牽制出局。

洋基5局下先靠勒梅休（DJ LeMahieu）陽春砲取分，接著以安杜哈（Miguel Andujar）高飛犧牲打再下一城。天使打線受制於洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes），只在8局上靠瑞吉福（Luis Rengifo）適時安打扳回一城，終場1比6輸球。

柯特斯主投7局無失分，僅被敲5支零星安打，送出7次三振，本季第5勝到手，防禦率降至1.50。

此役是兩隊雙重賽首戰，比賽尾聲因雨暫停近一個半小時。天使陷入本季最長的7連敗，戰績持續在大聯盟領先的洋基則拉出2連勝。（編輯：高照芬）1110603