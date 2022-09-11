大谷翔平飆大聯盟生涯最速球 奪本季第12勝

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（中央社東京11日綜合外電報導）28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天先發登板，在第3局投出一顆時速163.2公里的直球三振打者，再創個人在大聯盟最快球速紀錄，也奪得本季第12勝。

日本放送協會（NHK）、每日體育等報導，大谷今天在第6局被換下場後，本季已投141局，距離大聯盟單季規定投球局數門檻162局僅剩21局。洛杉磯天使隊終場以6比1擊敗休士頓太空人隊，大谷拿下本季第12勝，繼續推升大聯盟單季個人最多勝投數。

球團表示，大谷翔平是因為右手食指起水泡被換下場。

大谷此前在大聯盟投出的個人最快球速，是今年7月對戰亞特蘭大勇士隊時的162.8公里。

大谷過去在2021年3月熱身賽投出164公里球速；在日本職棒時代，也曾於2016年10月投出當時日職最快的165公里。

大谷今天在6局投球練習時突然被換下場，之後繼續以打者身分上場。他今天投了5局僅失1分，被敲出6支安打，讓對手吞下7次三振。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110911