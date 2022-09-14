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「法官」賈吉單場雙響 單季57轟再4支平61年紀錄[影]

2022/9/14 15:16（9/14 15:35 更新）
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美國職棒大聯盟MLB紐約洋基強打賈吉13日單場雙響，距離美國聯盟單季61轟紀錄也僅差4支之遙。（圖取自twitter.com/Yankees）
美國職棒大聯盟MLB紐約洋基強打賈吉13日單場雙響，距離美國聯盟單季61轟紀錄也僅差4支之遙。（圖取自twitter.com/Yankees）
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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基強打賈吉（Aaron Judge）今天單場雙響，不僅助洋基7比6險勝波士頓紅襪，距離美國聯盟（American League）單季61轟紀錄也僅差4支之遙。

法新社報導，賈吉今天分別在6局上和8局上敲出陽春全壘打，分別是本季第56、57支，開轟次數繼續傲視大聯盟。

賈吉現在距離馬瑞斯（Roger Maris）高懸61年的單季61轟美聯紀錄僅有4支之遙。

馬瑞斯是在1961年締造單季61轟，當時那也創下大聯盟紀錄，超越1927年貝比魯斯（Babe Ruth）的單季60轟。

而目前全大聯盟單季最多全壘打紀錄，則由邦茲（Barry Bonds）2001年寫下的單季73轟保持。

今天賈吉兩次開轟都助洋基追平比數，最後兩隊打了10局才分出勝負。

這是賈吉本季第10場比賽敲出不只1支全壘打，目前這項紀錄由1938年葛林柏格（Hank Greenberg）的11場保持。

賈吉也結束5場沒開轟的小低潮，但這段期間他24個打數有13次站上壘包。

如果照這樣的速度下去，賈吉本季可望敲出65支全壘打。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110914

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