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村上宗隆55轟追平日職本土紀錄 王貞治讚60轟不是夢[影]

2022/9/13 23:15（9/13 23:52 更新）
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日本職棒養樂多燕子隊22歲選手村上宗隆13日擊出2支全壘打，追平王貞治保持的日職本土選手單季55轟紀錄。（共同社）
日本職棒養樂多燕子隊22歲選手村上宗隆13日擊出2支全壘打，追平王貞治保持的日職本土選手單季55轟紀錄。（共同社）
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（中央社東京13日綜合外電報導）日職養樂多燕子隊今天迎戰讀賣巨人，22歲選手村上宗隆擊出2支全壘打，追平王貞治保持的日職本土選手單季55轟紀錄。82歲的王貞治給予祝福，並讚許村上「60轟也不是夢」。

美國職棒大聯盟（MLB）官網今天報導村上宗隆紀錄，稱紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）和聖路易紅雀的普侯斯（Albert Pujols）在追逐全壘打紀錄上有了夥伴，讓村上宗隆躍上國際版面。

村上宗隆今天先是在4局下從巨人投手菅野智之手中轟出陽春彈，追平前阪神洋砲貝斯（Randy Bass）的日職單季54轟紀錄，接著又在9局下轟出3分彈，追平王貞治在1964年效力巨人時創下的日本選手單季55轟紀錄。

村上宗隆賽後表示，對於能打平王貞治紀錄感到無比光榮，也要感謝父母給予他健全的體魄，以及周遭人不斷給予鼓勵。能達成這項紀錄，是他不斷嘗試錯誤後一再修正的結果，接下來的第56轟以及之後的全壘打，他都會努力達成。

影片來源：東京ヤクルトスワローズ
村上宗隆擊出全壘打後，接受球迷歡呼喝采。（共同社）
村上宗隆擊出全壘打後，接受球迷歡呼喝采。（共同社）

王貞治接受「西日本體育」新聞訪問表示：「村上宗隆目前紀錄遙遙領先（日職其他選手），他是一名強力的打者。令人驚訝的是，他加入日職才第5年就呈現壓倒性的優勢，並為球隊的勝利做出貢獻。…能在第5年就有如此表現真的很棒。」

他表示，村上宗隆在加入日職第5年就走到了這一步，是前所未有的紀錄。他正走在一條誰也沒走過的道路上。

王貞治指出，尤其考慮到村上宗隆在一場比賽中可以擊出2支、3支全壘打，單季「60轟也不是夢」。

日刊體育報導，村上宗隆還差5轟，就能打平日職單季最多、由養樂多隊洋將巴倫汀（Wladimir Ramon Balentien）在2013年創下的60轟紀錄。

此外，村上宗隆本賽季第12次在一場比賽中擊出兩支以上全壘打，也打破先前的11次紀錄。

為激勵村上宗隆挑戰紀錄，養樂多隊贊助商、不動產公司OPEN HOUSE本月4日宣布，在村上宗隆達成第56轟為止，會陸續追加獎勵房產，給予「特別全壘打獎」，最高價值可達稅前1億日圓。

養樂多隊從14日起將休戰2天，在主場神宮球場的比賽還有7場，村上宗隆的56轟和1億日圓獎勵房產似乎近在咫尺。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110913

村上宗隆追平王貞治所保持的日本職棒本土選手55轟紀錄。（共同社）
村上宗隆追平王貞治所保持的日本職棒本土選手55轟紀錄。（共同社）
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