陳世展玉山盃遺憾落淚 拚選秀高龍偉點優勢和建議

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）「綠島潛水艇」台東下勾投手陳世展玉山盃拚身價，今天4強先發，球隊延長賽輸球，高中生涯最後一場先發留遺憾；他將投入中職選秀，投手教練高龍偉點出優勢，並建議練上飄球。

來自綠島的台東體中下勾投手陳世展，畢業要挑戰中職選秀，他去年入選亞洲青棒錦標賽台灣代表隊，持續磨練成長，今年在王貞治盃青棒賽時，也曾對以平鎮高中代表參賽的桃園市隊投出7局完封勝。

此次玉山盃，陳世展先發有穩定表現，今天4強與台中市交手，前4局失掉1分，5局續投有狀況，1人出局、滿壘時退場，退場時難掩情緒落淚，但也很快整理好情緒，回到休息區幫隊友加油。

台東縣隊延長賽以2比3吞敗，無緣冠軍戰。陳世展表示，今天下雨，知道控球更顯重要，可以在這麼頂級的賽事拚到4強，卻沒能幫助球隊守住勝利很難過，自認可以壓制得更好，5局危機教練走上場，也知道任務應該結束了，尊重教練團的調度。

陳世展透露，退場確實有痛哭，高中最後一場比賽，沒能打進冠軍戰，當然很遺撼，但身為隊長，要更快整理好情緒，不能影響到隊友，希望明天季軍戰可以贏球，開開心心回台東。

陳世展今年有意挑戰中職選秀，他表示，先前王貞治對桃園完封增加信心，回到學校後備戰玉山盃，也針對球速、尾勁加強，玉山盃自評整體表現算不錯。

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台東縣投手教練高龍偉過去也有職棒資歷，他分析，下勾投手在中職仍算少見，陳世展雖然身材不算特別突出，但企圖心很好，更難得的是面對場上的變化，臨場應變能力很好，不容易因為挫折沮喪，覺得有機會到中職舞台挑戰。

高龍偉提到，陳世展這類型的投手想要在職棒競爭，球種可以多加強，職棒對戰場次頻繁，面對怪投打者都會預期球速不快，如果可以多練一顆上飄球，更能提升競爭力和特色。（編輯：管中維）1140613