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普侯斯697轟超越A-Rod 紅雀啄傷海盜[影]

2022/9/12 08:44（9/12 08:57 更新）
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MLB聖路易紅雀的普侯斯11日揮出一發兩分砲，率隊4比3擊敗匹茲堡海盜。這支全壘打是他生涯第697轟，獨居史上第4。（圖取自twitter.com/Cardinals）
MLB聖路易紅雀的普侯斯11日揮出一發兩分砲，率隊4比3擊敗匹茲堡海盜。這支全壘打是他生涯第697轟，獨居史上第4。（圖取自twitter.com/Cardinals）
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（中央社匹茲堡11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀的普侯斯（Albert Pujols）今天揮出一發兩分砲，率隊4比3擊敗匹茲堡海盜。這支全壘打是他生涯第697轟，超越A-Rod羅德里格斯，獨居史上第4。

戰績目前在國家聯盟中區排名第1的聖路易紅雀，今天在客場挑戰匹茲堡海盜，在海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）壓制下，紅雀進攻始終施展不開。凱勒此役投7局，有6次三振、3個保送，只被打兩支零星安打無失分；接替他的安德伍（Duane Underwood Jr.）投1局無失分，讓紅雀前8局都未能得分。

地主海盜則在3局下半先馳得點，7下再靠蘇文斯基（Jack Suwinski）的陽春彈，取得2比0領先。

紅雀直到9上，才靠狄克森（Corey Dickerson）的二壘安打拿下分數，接著普侯斯逮中對方一個93英里的四縫線速球，將球轟向中外野，靠著這支兩分砲，紅雀3比2超前，之後歐尼爾（Tyler O'Neill）再補上1支陽春全壘打，讓紅雀領先兩分。

雖然海盜的艾倫（Greg Allen）在9下揮出一發陽春砲，但紅雀最終仍以1分之差險勝。

普侯斯9上那支關鍵全壘打，是他生涯第697號，這讓他生涯全壘打的總產量超越A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez），獨居第4位。排在普侯斯之前的還有生涯762轟的邦茲（Barry Bonds）、755支全壘打的漢克阿倫（Hank Aaron）、714轟的貝比魯斯（Babe Ruth）。

42歲的普侯斯先前表示，這個球季結束後，他將放下球棒退休，結束他22年的MLB生涯，而本季紅雀剩下21場例行賽，他還有機會締造生涯700轟的里程碑。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110912

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