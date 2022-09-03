林智勝生涯300轟倒數 龍隊邀球迷見證推預測活動
2022/9/3 14:29（9/3 14:59 更新）
味全龍隊林智勝本季已經敲出9發全壘打，為近3個球季單季新高，生涯300轟倒數2轟。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝靜雯台北3日電）中華職棒味全龍隊野手林智勝生涯300轟倒數，球團推出預測活動，只要猜中林智勝達成300轟日期、對戰投手、幾分全壘打，就有機會獲得紀念商品和簽名球。
中華職棒味全龍隊40歲野手「大師兄」林智勝8月手感不錯，8月31日從樂天桃猿隊投手翁瑋均手中敲出3分砲，為個人本季第9轟、生涯298轟。
林智勝目前為止本季已經敲出9發全壘打，為近3個球季單季新高，生涯300轟倒數2轟，球團今天發布新聞稿，為了鼓勵球迷持續進場替林智勝加油，見證史無前例的紀錄，只要於味全龍隊主場賽事購票進場，並見證林智勝達成300轟的歷史一刻，當日即可於現場掃描QRCODE領取「林智勝300轟觀賽證書」電子兌換券。
球迷可持兌換券於指定期間至天母球場憑券加上300轟達成該場賽事門票，兌換「紙本觀賽證書1份」，若300轟於客場賽事達成，則在賽後於現場客隊應援區另行發贈限量兌換券。
此外，味全龍球團特別舉辦300轟預測活動，邀請球迷加入味全龍官方LINE好友參加預測活動，只要猜中林智勝達成生涯300轟的日期、對戰投手、幾分全壘打，即有機會獲得300轟紀念商品1件與林智勝簽名球（預測活動網址：https://maac.io/1Od6M），後續活動詳情請隨時關注味全龍官方粉絲專頁公告。（編輯：屈享平）1110903
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