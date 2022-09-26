楚勞特開轟大谷翔平雙安 MLB天使大破雙城[影]

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（中央社明尼蘇達25日綜合外電報導）楚勞特今天開轟，加上日籍「二刀流」好手大谷翔平敲出兩支安打，讓MLB天使以10比3大破雙城。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天客場挑戰明尼蘇達雙城，大谷翔平擔任天使指定打擊，打先發第3棒，楚勞特（Mike Trout）則是打第2棒的先發中外野手。

楚勞特此役4打數3安打，其中包括一發陽春彈，有1分打點，自己則跑回3分。大谷翔平5打數2安打，有1分打點。他在9上打進的分數，幫助當時只領先兩分的天使打下一個5分的大局，最終以7分之差獲勝。

影片來源：Los Angeles Angels

天使先發投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）今天投5.2局，有6次三振、1個保送，被打8支安打丟2分，丟掉的兩分都是自責分，最終拿下勝投，目前戰績7勝8敗、防禦率4.06。

雙城在近11戰輸掉9場，陣中的柯利亞（Carlos Correa）此役揮出兩支二壘安打，米蘭達（Jose Miranda）則有5打數2安打的表現；韓密爾頓（Caleb Hamilton）今天在8下敲出他在MLB的首支安打，且那是左外野方向387英尺遠的一支全壘打。

這場比賽的1局上半天使就展開攻勢，楚勞特揮出二壘安打後，大谷翔平也敲出安打；兩人上壘後，楚勞特在對手發生傳球失誤的情況下回到本壘得分，大谷翔平則靠蔡斯（Matt Thaiss）的安打奔回本壘為天使拿下第2分。

雙城1下立即反擊，厄謝拉（Gio Urshela）帶有打點的安打，讓球隊將落後追到剩下1分。

楚勞特在3上揮出左外野方向416英尺遠的陽春全壘打，讓天使以3比1領先雙城；但高登（Nick Gordon）3下帶有打點的安打，再將兩隊差距縮小到剩下1分。

瑞吉福（Luis Rengifo）4上擊出帶有兩分打點的安打，讓天使5比2稍將比分拉開。天使9上在大谷翔平帶起的攻勢中掃回5分，終場以7分之差獲勝。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110926