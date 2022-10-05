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賈吉熄火5場後開轟 單季62支全壘打破美聯紀錄[影]

2022/10/5 08:19（10/5 08:57 更新）
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美國職棒大聯盟紐約洋基「法官」賈吉（前右）4日客場對德州遊騎兵隊首局揮出陽春砲，本季第62轟出爐，刷新MLB單季最多全壘打紀錄。（美聯社）
美國職棒大聯盟紐約洋基「法官」賈吉（前右）4日客場對德州遊騎兵隊首局揮出陽春砲，本季第62轟出爐，刷新MLB單季最多全壘打紀錄。（美聯社）
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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基「法官」賈吉熄火5場後再度開轟，今天客場對德州遊騎兵隊首局揮出陽春砲，本季第62轟出爐，刷新美國聯盟單季最多全壘打紀錄。

擔任開路先鋒的賈吉（Aaron Judge）1局上在1好1壞情況下，逮中遊騎兵先發投手蒂諾柯（Jesus Tinoco）時速88英里（約141公里）正中滑球，大棒一揮，球越過左外野全壘打牆，助洋基先馳得點。

影片來源：MLB

這發全壘打讓賈吉超越洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的美聯及隊史單季最多轟紀錄。賈吉繞回本壘後接受隊友英雄式歡迎，全球人壽球場歡聲雷動，掌聲久久不停。

30歲的賈吉本季全壘打數在大聯盟遙遙領先，角逐美聯打擊三冠王，並與日籍「二刀流」球星大谷翔平爭奪美聯年度最有價值球員（MVP）。

Embed from Getty Images
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賈吉9月20日主場對匹茲堡海盜隊9局下揮出陽春砲，追上洋基傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）1927年單季60轟的成就。相隔7場，賈吉9月28日客場對多倫多藍鳥隊7局上轟出打破僵局的致勝2分砲，追平馬瑞斯高懸61年的美聯紀錄。

之後5場比賽，賈吉雖然都有上壘，但欠缺臨門一腳，沒有轟出萬眾矚目的全壘打。

賈吉如今終結每個打席上場時球迷都坐不住的等待，本季第62轟總算出爐，成為大聯盟史上第4位有此成就的打者。前3人分別為沾染禁藥醜聞的麥奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）及邦茲（Barry Bonds）。

此役是洋基本季倒數第2場例行賽，明天最後一戰對手也是遊騎兵，賈吉有機會推高美聯單季最多全壘打紀錄。邦茲2001年賽季73轟，為大聯盟單季最多全壘打紀錄保持者，但這項成就因他被控使用禁藥而蒙上陰影。（編輯：周永捷）1111005

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