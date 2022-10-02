大谷翔平合約再綁1年 天使隊砸破紀錄9.6億避仲裁

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洛杉磯天使宣布與日籍「二刀流」球星大谷翔平（圖）再簽一年合約，金額達3000萬美元創下MLB有薪資仲裁資格選手的歷史紀錄。（共同社）

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯天使今天宣布與日籍「二刀流」球星大谷翔平簽下1年合約，金額達破紀錄的3000萬美元（約新台幣9億6075萬元）。

法新社報導，28歲 大谷翔平 大谷翔平小檔案 生日：1994年7月5日（28歲）

出生地：日本岩手縣

2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊、2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽、2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點；2020年7月，對奧克蘭運動家以先發第三棒、指定打擊的身份正式復出。

MLB戰績： 2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K 2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄 2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王 2019年6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位 2021年7月4日成為MLB近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員 2022年7月23日揮出個人本季第20支全壘打，成為繼松井秀喜後，連兩季有20轟成績的日本打者 2022年8月9日大谷翔平奪下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手

資料來源：維基百科 看更多 關閉 這張3000萬美元合約，一舉超越貝茲（Mookie Betts）2020年與波士頓紅襪簽下的年薪2700萬美元合約，創下MLB有薪資仲裁資格選手的歷史紀錄。

正在挑戰蟬聯美聯最有價值球員的大谷翔平，確定與天使續約1年。他明年球季結束後仍將成為自由球員。

大谷翔平從未與天使進入過仲裁程序，除了今天達成的共識，他2021年球季開打前同樣與天使簽下2年價值850萬美元（約新台幣2億7000萬元）的合約，避免了前2次的薪資仲裁。

天使這次可謂是誠意十足，大谷翔平上一季薪資不過300萬美元（約新台幣9607萬元），本季調漲到550萬美元（約新台幣1.76億元）已經是不小的加薪幅度了。

大谷翔平與紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今年的表現都讓人刮目相看，誰能拿下美聯MVP是季後備受矚目的焦點。

賈吉個人本季已敲出61轟，追平已故洋基傳奇球星馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的美聯單季最多轟紀錄。

投手大谷有15勝8敗成績，防禦率2.35，今年投161局飆出213次三振。

他9月28日出戰奧克蘭運動家時，只差4個出局數就能締造生涯首場的無安打完封。他預計10月5日在天使本季閉幕戰中最後一次先發，對手依然是運動家

而打擊方面，大谷本季出賽152場打擊率達2成76，有34支全壘打、29支二壘安打、11次盜壘、94分打點。

今天之前大谷翔平已連15場敲安，創下現役球員最長連續安打紀錄。

然而，儘管大谷表現優異，天使再過幾天恐即將連7年無緣季後賽。天使2014年以來就沒打進過季後賽，2009年以來即在季後賽一勝難求。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111002