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代打揮出再見全壘打 水手睽違21年重返MLB季後賽[影]

2022/10/1 15:37（10/1 16:11 更新）
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影片來源：MLB

（中央社西雅圖30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手今天靠代打的拉利（Cal Raleigh）在9局下2人出局後揮出再見全壘打，以2比1擊敗奧克蘭運動家，睽違21年後重返季後賽。

水手今天在主場迎戰運動家，先於1局下靠著佛蘭斯（Ty France）的二壘安打先馳得點，但運動家打者朗理（Shea Langeliers）2局上扛出左外野方向陽春全壘打扳平戰局。

之後兩隊以1比1僵持到9局下，水手前兩名打者都遭三振，眼看比賽就要延長，水手換上代打拉利，他在2好3壞滿球數的情況下，將對手一顆每小時85.5英里的滑球擊成右外野方向再見全壘打。

水手靠著拉利這一轟，終場2比1擊敗運動家。拿下這一勝，水手以86勝70敗的例行賽成績，搶下一張美國聯盟外卡，繼2001年後再次闖進季後賽。

水手上一次打進季後賽，是已退休的日本傳奇球星鈴木一朗在MLB的菜鳥年。當年，水手在例行賽拿下MLB史上最多的單季116勝，但在美國聯盟冠軍賽以1勝4敗不敵紐約洋基。

水手今年闖進季後賽，結束目前在北美4大職業賽最長的季後賽荒，但他們仍是MLB所有球隊中，目前唯一沒有打過世界大賽的球隊。

水手拿下季後賽門票後，美國職籃NBA沙加緬度國王成為目前最「慘」的球隊，因為他們自2005-2006球季後，就沒打進季後賽了。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1111001

美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手9月30日以2比1擊敗奧克蘭運動家，睽違21年後重返季後賽，水手球員及觀眾歡呼慶祝。（圖取自facebook.com/Mariners）
美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手9月30日以2比1擊敗奧克蘭運動家，睽違21年後重返季後賽，水手球員及觀眾歡呼慶祝。（圖取自facebook.com/Mariners）
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