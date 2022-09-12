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特納雙響砲痛擊教士 道奇連10年闖進季後賽[影]

2022/9/12 12:29（9/12 12:49 更新）
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影片來源：MLB

（中央社聖地牙哥11日綜合外電報導）在特納單場雙響砲帶領下，洛杉磯道奇今天作客11比2大勝聖地牙哥教士，並成為美國職棒大聯盟MLB本季首支確定晉級季後賽的球隊，這也是他們連10年闖進季後賽。

法新社報導，目前戰績96勝43敗的道奇除篤定晉級季後賽，若依現況來看，他們很可能在整個季後賽都享有主場優勢。

特納（Justin Turner）此役4打數2安打，包括5局上的陽春砲和7局上的滿貫砲，掃進5分打點，讓道奇朝國家聯盟西區冠軍更近一步。

特納說：「我不認為這是理所當然的，但能成為一個在乎贏球且把獲勝放在首位的球團一員，我覺得十分幸運。」

道奇在國聯西區封王的魔術數字剩M2。

道奇連10年闖進季後賽是MLB史上第3長的紀錄，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說這值得一提。

羅伯茲說：「我覺得這是該讓人知道的事，這是一項成就，只不過我們還有很多事要做。」有鑒於此，道奇更衣室沒有出現慶祝或狂灑香檳的場面，僅羅伯茲聊表致意。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110912

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