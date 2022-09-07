黃暐傑MLB先發落空？巨人教頭：變速球讓人驚豔 確實考慮升上他【獨家】

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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）原先傳出消息，台灣投手黃暐傑今天先發出戰洛杉磯道奇，但最後一刻球迷期待落空；舊金山巨人總教練今天向中央社記者表示，確實考慮升上黃暐傑。

運動網站CBS Sports日前推測，巨人6日客場出戰道奇比賽，表訂先發投手伍德（Alex Wood）受傷情況下，可能從小聯盟3A叫上台灣投手黃暐傑擔任先發投手。

消息一出引發台灣球迷熱烈討論。因為台灣投手在大聯盟的空窗期已經接近3年。

從2020年球季開始，大聯盟台灣球員只剩打者張育成一人。最近一次投手出賽是陳偉殷在2019年9月28日登板後援，先發登場更追溯到2018年9月26日的陳偉殷。

不過，黃暐傑先發僅是CBS網站片面預測，各方外電消息都指向，巨人隊打算在這場比賽採用投手車輪戰；美媒談到可能先發人選時，都沒提到黃暐傑的名字。

今天賽前答案揭曉，巨人隊派出牛棚投手布雷比亞（John Brebbia）擔任這場比賽的第一任投手。黃暐傑人遠在道奇球場600公里之外、車程7小時的小聯盟3A沙加緬度主場投球。

巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）今天賽前接受媒體聯訪，回答中央社記者提問，談到對黃暐傑的評價。

美國職棒舊金山巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）（前）6日在道奇球場回應中央社記者提問，關於升上小聯盟3A台灣投手黃暐傑擔任先發投手的傳言。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年9月7日

記者問他：「先前對今晚比賽的先發預測，出現一個名字黃暐傑，這個消息讓台灣球迷很興奮，雖然結果不是如此，請問無論是今天這場或者近期，球隊討論過升上黃暐傑嗎？」

凱普勒回答：「他向來都能夠製造大量的揮棒落空。從他以往的職業生涯一直到現在都是如此，有能力讓一大票的打者揮到空氣。我認為他最近在3A幾次投球，可以說是最佳代表作。」

凱普勒回憶：「我記得今年春訓的時候，看過黃暐傑牛棚練投，他的變速球真的讓我非常驚豔。」

凱普勒說：「針對最近這幾天的投手調度情形，我們確實討論過使用黃暐傑或者其他幾個在3A的非40人名單投手的可能性。這一切都在我們的通盤考量當中。」

凱普勒指出，黃暐傑近期的表現實在太過亮眼，他靠著自己的努力讓教練團看到他，教練團將會持續關注他的表現，未來球隊有需要的時候會給他機會。（編輯：林憬屏）1110907