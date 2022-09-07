張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟[影]

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旅美棒球好手張育成6日對波士頓紅襪隊首打席敲出一壘安打，達成MLB生涯百安成就，隨後他又在第三打席開轟，揮出背靠背的陽春砲。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）旅美棒球好手張育成今天雙喜臨門，對波士頓紅襪首打席敲出一壘安打，大聯盟生涯百安出爐；比賽後半補上一發陽春砲，時隔近一個月再度開轟，助坦帕灣光芒隊以8比4贏球。

光芒主場迎戰紅襪，張育成在系列賽第2場擔任先發第8棒，鎮守游擊大關。他前一戰揮出直擊左外野全壘打牆的二壘安打，擊球初速111.3英里（約179公里）為大聯盟生涯最強勁一球，離生涯百安里程碑只差一支安打。

張育成不讓球迷等太久，此役2局下首次登場打擊，相中紅襪左投希爾（Rich Hill）一記時速82英里（約132公里）紅中卡特球，紮實擊出左外野方向平飛安打。這支安打擊球初速109.4英里，張育成大聯盟生涯百安出爐，上壘後露出招牌燦爛笑容。

27歲的張育成是首位達成大聯盟生涯百安的台灣打者，排名第2的林子偉大聯盟生涯5季累計敲出43支安打。

張育成3局下遭三振。6局下，隊友貝珊柯特（Christian Bethancourt）開轟後，張育成在2好2壞情況下，逮中紅襪右投巴薩多（Eduard Bazardo）時速95英里（約153公里）正中直球，將球轟出左外野全壘打牆，這發陽春砲是張育成本季第4轟，也是繼8月10日後再度開轟，擊球初速105英里（約169公里）。張育成歷經前一段打擊低潮，近7場出賽5度有安打，繼8月22日後再度繳出單場雙安表現。

8局下，張育成面對紅襪右投布雷瑟（Ryan Brasier），纏鬥到滿球數後放掉一顆內角偏高壞球，選到保送，此役第3度上壘。

張育成打擊建功，守備也可圈可點。6局上紅襪落後3分，首棒打者上壘後，柏格茨（Xander Bogaerts）擊出眼見就要穿出游擊防區的滾地球，張育成迅速移位，接到球後行雲流水傳向二壘封殺跑者，成功策動雙殺，瓦解紅襪反攻氣勢。

張育成旅美9年，今年是第4個大聯盟賽季。他保有單季及生涯最多全壘打等大聯盟台灣打者紀錄，季初感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後缺陣近一個月，5月底被克里夫蘭守護者交易到匹茲堡海盜隊，轉戰海盜一個月後又遭指定讓渡（DFA），7月上旬加入光芒隊。

張育成披上光芒戰袍後打擊率提升，選球也進步，但長打砲火不如上個賽季，上壘以短程安打居多。今天開轟前，張育成近17支安打中，14支是一壘安打。

光芒全場敲出13支安打，包括阿羅薩雷納（Randy Arozarena）首局致勝3分砲及貝珊柯特、張育成「背靠背」陽春砲，對紅襪2連勝，持續在美國聯盟東區緊追龍頭紐約洋基隊，且保有美聯外卡領先地位。（編輯：馮昭）1110907