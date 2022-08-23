張育成打擊回溫 半個月來首見單場雙安表現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

旅美棒球好手張育成打擊回溫，連3場先發的他22日3打數敲出兩支一壘安打。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）旅美棒球好手張育成打擊回溫，連3場先發的他今天3打數敲出兩支一壘安打，半個月來首次繳出單場雙安表現，助坦帕灣光芒以2比1險勝洛杉磯天使隊，拿下3連勝。

光芒在主場展開與天使的4連戰，張育成擔任先發第5棒，鎮守二壘。此役之前，他陷入14打數僅1支安打的低潮，仍獲教練團信任，面對天使先發左投戴維森（Tucker Davidson）。

張育成1局下在兩人出局，一、二壘有人時登場打擊，遭三振出局。4局下，他以推打將一記外角球擊成右外野平飛安打，將跑者送上二壘，為得分奠基。6局下，他從天使左投盧普（Aaron Loup）手中擊出彈跳緩慢的滾地球，以腳程跑出內野安打，但最後形成殘壘。

光芒8局下換下右打的張育成，由左打者崔志萬面對天使右投汪茲（Andrew Wantz）。

這是張育成本季第6度單場雙安，也是8月6日以來首次，賽季打擊率回升至2成17。

今年是張育成第4個大聯盟賽季，下放選擇權已用光的他季中先後遭克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），7月上旬轉戰光芒。改披光芒戰袍的他打擊漸入佳境，一度連7場有安打，追平生涯最佳紀錄，出賽也愈來愈穩定。

對張育成來說，留在光芒的利多是陣中主戰游擊手佛朗哥（Wander Franco）手傷復原遇到挫折。佛朗哥原本8月底有望歸隊，但揮棒仍隱隱作痛，已暫停小聯盟復健賽，回到球團接受進一步評估。

此役光芒靠著裴拉塔（David Peralta）4局下適時安打先馳得點。天使巨星楚勞特（Mike Trout）5局上還以顏色，兩人出局得點圈有人時敲安追平比數。光芒不甘示弱，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）5局下揮出陽春砲，配合投手群優異表現，終場以1分之差贏球。

天使日籍球星大谷翔平因腸胃炎而沒有先發，6局上在隊友進占得點圈時登場代打，但遭三振出局，未能替球隊建功。（編輯：韋樞）1110823