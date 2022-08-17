台灣小將赴美征戰 張育成勉勵開心打球享受一切

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旅美棒球好手張育成以過來人身分勉勵近期赴美比賽的台灣小將開心打球，不要因在乎成績而影響對棒球的興趣。圖為張育成16日在洋基球場觀看賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月17日

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（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）台灣3支基層棒球隊正在美國征戰，登上大聯盟殿堂的張育成以過來人身分勉勵小將開心打球、好好享受一切，盡力爭取最佳成績，但不要因為沒有拿到冠軍而哭泣。

美國8月邁入棒球熱季，今年對台灣基層球隊別具意義。本週的世界少棒聯盟（LLB）少棒、次青少棒賽及美國小馬聯盟（PONY）世界青少棒錦標賽都有台灣小將身影，為近年少見的熱鬧景象。

26歲的張育成從少棒階段就代表台灣出國比賽，在棒壇一路成長茁壯，2019年6月登上美國職棒大聯盟，馳騁賽場4季，保有單季及生涯最多全壘打等大聯盟台灣打者紀錄。

目前效力坦帕灣光芒隊的張育成今天在洋基球場賽前接受中央社訪問，勉勵近期到美國比賽的後輩：「盡力去做，來到國外就好好學習，認識別的國家一些好的地方，不要因為在乎成績而影響到自己的棒球興趣。」

張育成一向期許自己開心打球，他期盼台灣小將們也能如此，特別是遭遇困難或挫折的時候，「好好去面對，好好去享受一切」。

被問到少棒、青少棒時期出國比賽最深刻經歷，張育成自豪地露出笑容說：「當然是每次出國都會拿冠軍啊！」

他表示，小朋友一定最想拿冠軍，但就算奪冠失敗，也是很好的參賽經驗，「希望你們可以拿到最好的成績，開心最重要，不要因為沒有拿到冠軍而哭泣」。

本屆LLB少棒賽預定17日在賓州威廉波特（Williamsport）點燃戰火，台北市福林國小少棒隊代表亞太區參賽，台灣球隊時隔7年再度進軍威廉波特。LLB次青少棒賽14日在美國密西根州泰勒（Taylor）開打，台中市中山國中參賽，前兩戰輕騎過關，17日將遭遇拉丁美洲代表隊。

小馬聯盟小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽12日在賓州華盛頓（Washington）開打，以二重國中球員為主體、結合新泰國中好手的新北市隊參賽，17日將與賓州約翰鎮（Johnstown）隊3度交手，爭取當天稍晚的冠軍賽門票。（編輯：馮昭）1110817