舊金山台僑供美食 貝比魯斯棒球小將活力出賽

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台灣貝比魯斯棒球隊小將在加州聖荷西與美國同齡球隊進行友誼賽，為8月5日至9日在密蘇里州的貝比魯斯棒球世界錦標賽暖身。圖為兩隊球員互贈簽名球。中央社記者周世惠舊金山攝 111年8月2日

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（中央社記者周世惠舊金山1日專電）台灣貝比魯斯棒球隊至舊金山移地訓練今天圓滿結束，數天來他們與美國同齡球隊進行友誼賽，當地台僑一直是最佳啦啦隊，每天都有鄉親提供美食，讓小球員精神飽滿打球。

今天是台灣貝比魯斯少棒選手們在加州聖荷西球場最後一場球賽，對手是Base Invaders，在第5局台灣隊已拿下12分，場內球員和場外呼喊加油的僑胞情緒高昂，終場14比3，台灣隊獲勝。

教練張茂三告訴中央社記者，不在乎輸贏，而是在友誼賽的練習中調整及補強選手的能力。

8月5日至9日在密蘇里州進行的美國貝比魯斯世界錦標賽是在人工草皮球場進行，小球員們以往較少接觸。張茂三說，在人工草皮上，球的彈跳不同於紅土或真正的草皮，台灣代表隊的球員剛好藉此移地訓練的機會，練習適應不同的球場。

回顧台灣貝比魯斯球隊29日在加州第一場友誼賽差點「不能打球」的插曲。台灣貝比魯斯球隊訪問舊金山的活動總召高椿惠向記者解釋，對方球隊隸屬美國少棒聯盟，相關賽事必須向聯盟申請核准，台灣的球隊屬於國際隊伍，因此還要有國際聯盟在威廉波特總部的批准，對方球隊沒有收到通知，所以當天折衷改打替代性的威浮球。

教練張茂三後來對記者說，「球員們沒有很大的失落感，一樣打得蠻高興」，之後的友誼賽與當地社區球隊交手，如期順利進行。

台灣貝比魯斯球隊訪問舊金山的活動集結僑界很多鄉親的力量，包括兩位熱愛棒球、與當地很多球隊相熟的台僑幫忙連結人脈，找賽事場地。接待團中的熱心女性鄉親暫時放下辦公室的工作，扮演臨時「媽媽」、「保母」角色，安排飯店、租車、餐館和義工的協調，並成立一個群組買點心伙食。

一位鄉親聽說台灣的小球員沒有吃過新鮮的無花果，到球場加油時，帶著自種的無花果並附上枝葉，小球員們圍著無花果展開初體驗，一邊研究、一邊品嚐。

另有當地熱心台僑默默贊助珍珠奶茶，對方球隊的美國家長們也以經典的熱狗招待，讓台灣隊和美國隊球員切磋球技，同時交流美食，感受一種美式社區棒球賽的氛圍。

球隊的孩子們昨天被帶到一家台灣牛肉麵店用餐時，餐館經理告訴他們：「客人知道你們是從台灣來的棒球選手，幫你們鼓掌加油。」這群小將隨即起身向餐館的所有客人敬禮，大聲說著「謝謝你們」。

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接待團之一的世界華人工商婦女企管協會北加分會會長胡威妮告訴記者，和小球員們「混」了6天，彼此慢慢變得熟悉，賽後他們會露出輕鬆自在神情，拍照時作怪比帥，也難忘他們的樸真。

「不要忘記你來自哪裡。」隨著舊金山移地訓練的行程進入尾聲，擔任領隊的台灣貝比魯斯棒球協會理事長黃祿軒相信，這群小將們這趟遠行除了棒球的學習、打開視野，也體會到英語溝通能力和整體學習力的重要性。（編輯：陳惠珍）1110802

台灣貝比魯斯棒球隊訪問舊金山活動接待團之一、世界華人工商婦女企管協會北加分會會長胡威妮（後排右4）幾天來與小球員相處，並和其他義工一起扮演愛心媽媽的角色。（台灣貝比魯斯球隊訪問舊金山活動團提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年8月2日

台灣貝比魯斯少棒選手7月底至8月1日在加州進行數天移地訓練，並和美國同齡球隊進行友誼賽，以適應不同草地的球場。圖為兩隊隊員合影。（台灣貝比魯斯球隊訪問舊金山活動團提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年8月2日

台灣貝比魯斯棒球隊成軍之後第一次訪問舊金山，並與美國球隊進行交流賽，當地僑胞是最堅強的啦啦隊。（台灣貝比魯斯球隊訪問舊金山活動團提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年8月2日