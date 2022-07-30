美教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊

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台灣貝比魯斯棒球隊8月初將參加美國貝比魯斯世界錦標賽，美西時間29日在加州聖荷西與同齡球隊進行友誼賽。中央社記者周世惠舊金山攝 111年7月30日

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（中央社記者周世惠舊金山29日專電）50美元折合台幣1500元或許不多，卻是遠征美國貝比魯斯世界錦標賽的台灣隊與加州少棒隊友誼賽暖身後，對方教練私下塞給台灣隊的「小心意」，表達支持，讓台灣小將很感動。

台灣貝比魯斯棒球隊15位少棒球員將於下週參加在密蘇里州舉辦的美國貝比魯斯世界錦標賽。在教練和工作團隊的帶領下，這支球隊於7月17日抵達加拿大溫哥華、26日到美國舊金山，透過和當地同齡球隊進行友誼賽的方式暖身。

加州夏日傍晚的晴空下，尋常週末校園裡常見的區域型小聯盟球隊比賽，總是有許多支持運動的爸爸媽媽和阿公阿嬤拿著帆布椅子，坐看小球員們揮棒打球。

而今天這場在聖荷西（San Jose）赫曼中學（Leonard Herman Intermediate School）棒球場的觀眾席，來了更多為這支台灣代表隊打氣加油的鄉親，喊著「安打啦、安打！」「全壘打、台灣加油！」

但就在台灣隊和「聖德瑞沙小聯盟」（Santa Teresa Little League）的球員比賽開始前一個半小時，美國少棒聯盟突然通知，美國球隊不能與來自台灣的少棒隊進行比賽。這個突如其來的消息，讓雙方球員及工作人員一陣錯愕。在對方總教練居中協調後，雙方改以打威浮球（Wiffle Ball）取代棒球。

威浮球就是改良過的安全類棒球。它的規則與棒球幾乎一樣，「球」是空心的塑膠球，即使是打到頭部，也完全不會造成任何傷害，守備球員也不需要戴棒球手套，徒手就可以開始比賽。

貝比魯斯棒球台灣代表隊和「聖德瑞沙小聯盟」的球員先合照再交流。當友誼賽結束時，聖德瑞沙小聯盟副總兼教練潘寧頓（Mike Pennington）手中握著50美元，「偷偷地」交給台灣貝比魯斯棒球協會理事長黃祿軒。

美國人身上很少帶現金，人稱麥克教練的潘寧頓說著，「我自己給你球隊的心意」，讓人意外感動。他希望讓台灣代表隊知道有人在背後支持他們、鼓勵他們。

帶著這群小球員同行的黃祿軒今天告訴中央社記者，這種感動對台灣的小球員來說是生命中一份「無可取代的禮物」。

台灣貝比魯斯棒球隊出國比賽的沿途，遇到不少困難。同為熱愛棒球運動的人惺惺相惜，還有念舊的鄉情讓球隊感動。台灣貝比魯斯球隊訪問舊金山的活動總召人高椿惠告訴中央社記者，一些台灣鄉親不具名小額捐款給球隊，包括其中一位剛失業、仍捐出50美元的僑胞，只因為「台灣代表他來的地方」。

全程陪同、幾乎是「壓車保母」的高椿惠說接待這些第一次出國、主要以原民為主的小球員讓人有滿滿的溫馨，「孩子們很乖，對司機、服務生總是說『謝謝』、不管吃什麼食物都很感恩」。其中一位來自花蓮的球員于彥享吃到漢堡時，靦腆地比著愛心表達感謝。

由於教練團期勉這支台灣代表隊「認真打球、認真玩，輸了沒關係」，讓愛打棒球這群孩子們看見了人生不同的方向。

來自高雄、仍是小學生的朱蒙於受訪時告訴中央社記者，「希望能在比賽中打出全壘打、拿冠軍回台灣」。

蘇馬克是隊上唯一戴眼鏡的球員，目前在台中念國中，他對記者分享，第一次出國很興奮，「夢想到大聯盟打球」。

「打棒球的孩子有個目標、大聯盟是他們的舞台。」舊金山僑界，包括世界華人工商婦女企管協會北加分會、舊金山灣區台灣商會、北加州台灣工商會及矽谷美華科技商會等資助下，昨天15位台灣貝比魯斯棒球隊的少棒球員踏上舊金山巨人隊球場，近距離感受到美國職棒的氛圍、體會球員在場上練球的感動，並有球星親筆為台灣來的小球員簽名。

特別的是，28日舊金山巨人隊與芝加哥小熊隊的比賽，獲邀開球的嘉賓席姆斯（Landis Sims）是16歲來自印第安納州的高中生，儘管天生四肢缺陷，卻沒有阻礙他對運動的熱情，3歲開始打籃球、4歲學打棒球至今。勇於突破劣勢與限制的席姆斯有句名言是「看著我」。

黃祿軒說，這也再次讓台灣貝比魯斯棒球隊的孩子們體會到「站上大聯盟的舞台要付出多少心力、克服困難維持自律、並要獲得資助才能圓美麗的夢」。

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟於1951年成立。

舊金山當地知名的體育電台KNBR為此報導，「這是美國貝比魯斯棒球聯盟70年來第一次有台灣代表隊參加世界賽」。這群台灣小將將於8月5日出戰波多黎各隊、8月7日出戰加勒比海隊、8月8日出戰澳洲隊，以及8月9日出戰巴哈馬隊。（編輯：周永捷）1110730