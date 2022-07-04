台灣首度參加貝比魯斯少棒賽 球員宣言逼哭吳念真

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）台灣首度派隊參加美國貝比魯斯棒球聯盟少棒賽，執行教練張茂三希望給偏鄉、資源弱勢的球員一個機會，不是第一名的小孩也能出國比賽，導演吳念真被球員逼出眼淚也給球員祝福。

花蓮富源國小教練張茂三2019年帶球員赴美機緣，受邀加入以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth Baseball League），2020年正式成立台灣貝比魯斯棒球聯盟，為台灣官方唯一授權組織，也有知會中華民國棒球協會。

談起成立這個組織的初衷，張茂三表示，長期在偏鄉服務，看著台灣棒球運動走向菁英教育，可以在各選拔賽脫穎而出、站上國際舞台的球員是少數，但球員們愛棒球的心是一樣的，「我想帶第2名的孩子出國比賽」。

張茂三表示，原本2020年就計畫送球員到美國比賽，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕，直到今年真正成行，聯盟選定特定區域，包括原住民鄉鎮學校、資源弱勢球隊、社區棒球隊，「這些球員不是不好，只是缺少一個機會」，此次總計17支球隊參與預賽選拔，從預賽第一場開始觀察球員表現，最後選出代表隊。

此次派隊參加U12等級比賽，張茂三為執行教練，田家安、林生金為教練，總計15名球員中有14人是原住民。田家安表示，貝比魯斯賽制特別，講求讓所有出國的球員都有機會上場，15名球員排出13人先發，另外2名出賽球員必須出賽至少一半的場次。

球隊預計17日出發先赴加拿大溫哥華、美國舊金山移地訓練，比賽8月5日在美國開打，今天行前記者會邀請導演吳念真出席，代表宣言的小球員黃品皓喊出，「我想去美國比賽、看看世界有多大」，一個擁抱逼哭吳念真。

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吳念真在「夢想留言板」上寫下「專心比賽、開心遊玩」，他表示，自己一直都是喜歡看棒球的人，關心棒球的同時也聽過許多幕後故事，「小朋友只要出國沒有冠軍，感覺就好像國破人亡」。

吳念真反問，為什麼大人做不到的事要小孩去做，他希望小球員出國比賽可以看到不一樣的風景，「沒有壓力、有興趣，棒球遊戲才可以久遠」，他送上祝福：「開心玩、用心比賽，一定要保持健康。」（編輯：張雅淨）1110704

TBRL台灣貝比魯斯棒球聯盟2022台灣代表隊出國行前記者會4日下午在台北舉行，代表隊將首度代表台灣赴美參加貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽，也將先前往加拿大溫哥華、美國舊金山，與當地球隊交流、進行友誼賽，小球員難掩激動心情。中央社記者趙世勳攝 111年7月4日

TBRL台灣貝比魯斯棒球聯盟2022台灣代表隊出國行前記者會4日下午在台北舉行，為首度代表台灣赴美國參加貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽，小球員為導演吳念真（前中）披上球衣。中央社記者趙世勳攝 111年7月4日

TBRL台灣貝比魯斯棒球聯盟2022台灣代表隊出國行前記者會4日下午在台北舉行，為首度代表台灣赴美國參加貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽，導演吳念真（前右）出席為球員加油打氣。中央社記者趙世勳攝 111年7月4日