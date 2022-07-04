台灣睽違7年重返美國威廉波特 教練球員感動落淚

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2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽冠軍戰，北市福林小將4日與地主韓國隊交手，最後半局爭議判決，球員不受影響、穩守奪冠，球員、教練淚灑球場，睽違7年拿下LLB亞太區代表權，將前往在美國威廉波特舉行的LLB世界少棒錦標賽。（福林少棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月4日

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）LLB亞太區少棒賽冠軍戰最後半局爭議判決，北市福林小將沒有受影響、順利奪冠，球員、教練淚灑球場，總教練章子健表示，「謝謝球員帶我們去威廉波特」，睽違7年的冠軍非常感動。

2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽此次由台北市福林國小取得代表權，今天冠軍戰與地主韓國隊交手，北市福林3局攻下1分，6局上打完1比0領先，6局下韓國隊進攻三壘方向滾地球，一開始壘審比出界外手勢，之後又改比界內，讓韓國跑出內野安打，北市福林球員不受影響、穩守奪冠。

總教練章子健接受中央社記者採訪表示，6局狀況有點奇怪，球員心情難免有波動，但一直鼓勵他們不要受到影響，只能硬著頭皮繼續，還好球員們有穩住，最後用再見雙殺拿下冠軍，「球員們的表現非常好，謝謝小朋友帶我們去威廉波特」。

章子健表示，出發前設定和情蒐的對手就是韓國，預賽不敵韓國、今天再碰頭，「大家都戰到最後一秒鐘」，台灣上一次拿下LLB亞太區代表權參加世界賽是2015年，之後包括中平、東園、龜山、仁善等隊都在亞太區爭代表權失利。

「7年了，台灣這些基層教練都很期待我們可以重返威廉波特，比賽期間一直有關心電話，我們也不負使命。」章子健感謝所有關心球隊的人，期許球員到美國除了球技穩定發揮，也能享受比賽。

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受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，章子健表示，從集訓到出國比賽，採類似泡泡的模式，大家一個多月沒有回家了，都很辛苦，很開心有好的結果，球隊預計明天下午抵台，隔離檢疫後休息幾天、持續備戰8月中在美國威廉波特舉行的LLB世界少棒錦標賽。

章子健感謝陽信銀行在旅費上支助，也要感謝台北市政府、謝國城棒球文教基金會，還有此次的翻譯兼隊醫張南雄博士，「他給我們很大的幫助，是奪冠的幕後功臣之一。」（編輯：張雅淨）1110704