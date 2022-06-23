福林國小獲LLB代表權 北市期勉前進美國奪佳績

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台北市福林國小少棒隊將前往韓國參加世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽，台北市副市長蔡炳坤（後 中）22日到學校替小將們授旗，並代表市府致贈出國加菜金新台幣3萬6000元。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年6月23日

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市福林國小取得LLB少棒賽代表權，將在26日啟程前往韓國參賽，台北市副市長蔡炳坤為此替小將們授旗並致贈加菜金，期許再奪亞太代表權，前進美國威廉波特，為國爭光。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰由台北市福林國小少棒隊拿下冠軍，隊史首度取得世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽代表權。

由於福林少棒隊即將在26日啟程到韓國適應環境，緊接著在30日迎戰關島與南韓隊伍，蔡炳坤昨天前往福林國小，替小將們授旗，並代表市府致贈出國加菜金新台幣3萬6000元。

蔡炳坤致詞表示，在美國威廉波特舉辦的世界盃少棒大賽，曾是台灣少棒的驕傲，台北市更曾4度代表參賽，勉勵14名福林小將們繼承光榮，再創新猷，拿到亞太代表權後，前進威廉波特，為國爭光。

在謝國城盃展現壓制力的福林少棒隊王牌投手廖芫豎說，原本已經以為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中出國無望了，幸好有大家的努力，讓他們能夠夢想成真。

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隊員李芳模表示，不怕辛苦，只要抱著為台灣奪冠的信心，再辛苦都值得。隊員陳宥廷指出，他的爸爸曾把威廉波特少棒賽形容為聖地，以前還會半夜爬起來看，希望能重返光榮。

台北市教育局表示，福林少棒隊將由福林國小學務主任施銘瑋率領、總教練章子健督軍。為讓小將們無後顧之憂，教育局及體育局共同挹注出國參賽經費及裝備等，共160萬7450元，並協調天母棒球場及台南亞太棒球場供移地訓練，期許邁向世界少棒殿堂，抱得最高榮耀。（編輯：張銘坤）1110623