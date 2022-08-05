偷塞50美元力挺 美教練：台灣少棒隊毅力感動我[影]

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7月29日偷塞50美元給台灣貝比魯斯棒球隊的教練海梅（右）與他的兒子都熱愛棒球。（海梅提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年8月5日

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（中央社記者周世惠舊金山4日專電）「那就是當時我錢包裡所有的現金，但願我有帶更多」。上週「偷塞」50美元給台灣貝比魯斯棒球隊的美國教練海梅說，那份禮物象徵他對台灣球隊的敬意與善意，沒想到台灣領隊收下時感動落淚，讓他自己至今仍情緒激動。

海梅（Marcus Jaime）在7月29日所拍的照片中看來像是「握手」的動作，其實手心藏著50美元。48歲的海梅今天接受中央社訪問時，向記者回憶當時的情景。

他說，一開始台灣隊的領隊黃祿軒不知道他手上多了什麼東西，等到發現是鈔票時，海梅看到黃祿軒的淚水從太陽眼鏡下流到臉上。

「我的天啊，我好感動，他懂，他懂的。」海梅告訴記者，事隔幾天想起來，他仍覺得很激動。

關於這個暖心故事的報導，先前因為消息有誤，記者又未能及時聯絡上用現金表達善意的教練，以致誤植這位教練的姓名，直到3日才確認故事主角的真實身分。

海梅聽到經過之後說，對台灣讀者而言，做這件事的就是個美國教練，叫什麼名字不重要，而是他可以「為別人的生命帶來正面的影響力」。

海梅在舊金山灣區從事資訊科技工作，同時為加州「聖德瑞沙小聯盟」（Santa Teresa Little League）擔任多年義工教練，他13歲的獨子也參加棒球隊。今年的球季是他第一年擔任管理職，和另一位總教練潘寧頓（Mike Pennington）合作擴大對球隊的服務。

他說，7月29日美台兩隊友誼賽前兩小時，收到「不能正式比賽」的電子郵件通知。按他的理解，世界少棒聯盟（Little League Baseball）和美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth Baseball League）跨聯盟之間的比賽有如「谷歌和蘋果兩間公司的競爭」，程序和保險等事宜非常嚴謹。

他當時想到，「台灣的球隊從那麼遙遠的地方來，以後不知道有沒有機會再見到」，加上兩邊球隊的支持者、親友球迷等都在觀眾席，在接到不能比賽的通知之後，他和多位教練危機處理，找尋替代方案，最終以比賽規則等同棒球、但不會違反禁賽規定的「威浮球」進行賽事，讓兩隊球員皆大歡喜，安全地玩球。

過程中，他從一位美國「隊媽」口中聽到台灣貝比魯斯棒球隊克服各種財務困難和障礙的故事，讓他很感動。同為教練惺惺相惜，海梅決定打開皮夾掏出所有現金捐獻，在賽後私下「塞給」台灣隊的代表。

「但願當天我帶了更多現金，我會把身上所有的錢都捐出來」。海梅說：「這只是我個人的一點點小心意和感謝，更是象徵敬意與善意的一份禮物。」

台灣貝比魯斯棒球隊的小將們出訪舊金山，走到哪兒都有人誇。海梅認為台灣教練的領導力功不可沒，兩隊交流也給了美國小球員正面的影響力，「讓美國孩子看看什麼叫做真正棒球的紀律」。

海梅提到，那天的球賽是下午5點半開始，但上午11點，台灣貝比魯斯棒球隊的15位小將們在一位教練的帶領下已經開始在球場上練習。他感嘆，「我們有4、5位教練，卻叫不動13個美國孩子」。

海梅自認他在美國長大的歷程不能算最窮困，但也並非含著銀湯匙出生，家人幾度受到好心人資助，讓他特別感恩，埋下回饋的種子，因此希望以身作則，做更好的大人，為孩子立下好的榜樣。

一個小善舉意外成為美國人對台灣人「國民外交」的故事流傳，他期待以小我之力鼓舞更多人性良善的火花「造福人類、互相幫助」。（編輯：周永捷/林憬屏）1110805