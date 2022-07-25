北市福林、台中中山前進LLB世界賽 要稱霸世界

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世界少棒聯盟（LLB）今年有兩支台灣球隊取得參賽權，少棒賽由台北市福林國小代表、次青少棒賽由台中市中山國中代表，將於8月中赴美參加世界賽。圖為台灣世界少棒聯盟25日為兩支代表隊舉辦壯行會。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月25日

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）世界少棒聯盟（LLB）今年有兩支台灣球隊取得參賽權，少棒賽由台北市福林國小代表、次青少棒賽由台中市中山國中代表，將於8月中赴美參加世界賽，盼能稱霸世界。

台北市福林國小少棒隊7月初在韓國亞太區賽事，由總教練章子健領軍，冠軍戰擊敗地主韓國，繼2015年後，睽違7年再次奪冠，取得前進美國威廉波特舉行的LLB世界少棒賽門票。

另外一支球隊，台中市中山國中在國內選拔賽謝國城盃青少棒賽取得冠軍，因為LLB次青少棒賽亞太區資格賽取消，直接由2019年在亞太區拿下冠軍的台灣取得亞太區資格、派隊前進世界賽。

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台灣世界少棒聯盟今天發布新聞稿表示，聯盟承接國內世界少棒聯盟的相關事務第一年，兩支球隊就都能夠代表亞太區前往美國參加世界賽，實屬不易，理事長黃英華希望今年兩支球隊能夠展現出平時訓練的成果，前往美國將台灣的棒球精神及實力展現給國外選手，並藉由國際之間的交流，擴大孩子們的世界觀。

LLB世界次青少棒錦標賽將於美國時間8月14日至21日在美國密西根州泰勒舉行，而LLB世界少棒錦標賽則在美國時間8月17日至28日於美國賓州威廉波特舉行，今天壯行會，台灣世界少棒聯盟也準備集訓加菜金，並預祝兩支球隊能夠棒打列強、稱霸世界。（編輯：張雅淨）1110725