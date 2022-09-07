張育成大聯盟生涯百安達陣 台灣打者第一人

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旅美棒球好手張育成6日對波士頓紅襪隊首打席敲出一壘安打，美國職棒大聯盟生涯第100支安打出爐。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）旅美棒球好手張育成今天對波士頓紅襪隊首打席敲出一壘安打，美國職棒大聯盟生涯第100支安打出爐，成為首位達成這項里程碑的台灣打者。

張育成所屬坦帕灣光芒隊主場迎戰紅襪，擔任先發第8棒、鎮守游擊的他身為2局下首名打者，在1壞球情況下，相中紅襪左投老將希爾（Rich Hill）一記時速82英里（約132公里）紅中卡特球，紮實擊出左外野方向平飛安打，上壘後與對方球員交談時露出燦爛笑容。

根據光芒轉播單位數據，這支安打擊球初速達109.4英里。張育成連兩戰都有紮實擊球形成安打的表現。

光芒當時3比2領先紅襪，隊友沒有提供後續火力支援，張育成未能成功推進，最後形成殘壘。

27歲的張育成旅美9年，今年是第4個大聯盟賽季。他保有單季及生涯最多全壘打等大聯盟台灣打者紀錄，季初感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後缺陣近一個月，5月底被克里夫蘭守護者交易到匹茲堡海盜隊，轉戰海盜一個月後又遭指定讓渡（DFA），7月上旬加入光芒隊。

張育成披上光芒戰袍後打擊明顯回溫，截至今天賽前，賽季打擊率2成07，轟出3發全壘打，貢獻13分打點。

張育成歷經前一段打擊低潮，連同今天，近7場出賽5度繳出敲安表現，在光芒主戰游擊手佛朗哥（Wander Franco）持續受手腕傷勢困擾期間，稱職扮演內野救火隊角色。（編輯：馮昭）1110907

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