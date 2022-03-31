黃暐傑流浪冬盟悟得新境界 一心重返大聯盟

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台灣投手黃暐傑在多明尼加冬季聯盟表現傑出，受到舊金山巨人隊的青睞，簽下小聯盟合約，邀請參加大聯盟春訓。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月31日

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（中央社記者林宏翰亞利桑那31日專電）曾在3年前站上最高殿堂大聯盟舞台，台灣投手黃暐傑走過低潮，從多明尼加冬季聯盟再出發，他放下追求完美的心結，逐漸找回巔峰狀態，獲得大聯盟巨人隊春訓邀約。

美國職棒大聯盟春訓3月17日展開，中央社為今年唯一前進現場採訪的台灣媒體。28歲來自台東的右投手黃暐傑是今年大聯盟春訓的唯一台灣投手。舊金山巨人2月以小聯盟合約簽下他，邀請參加大聯盟春訓。

黃暐傑日前接受中央社訪問，談到旅美生涯8年以來歷經高潮也曾跌落低谷，但仍然堅持挑戰大聯盟的心路歷程。

黃暐傑2019年效力德州遊騎兵，季中從小聯盟2A跳級直升大聯盟，成為台灣歷年來第15名大聯盟球員。他擁有一顆具有上竄尾勁的快速直球，搭配曲球、滑球、變速球等武器，獲得教練團的青睞，當季出賽4場，投5.2局。

擁有大聯盟經驗之後，黃暐傑後勢看好，不過2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，小聯盟全面停賽。去年他在台灣自主訓練，歷經受傷復健。

離開美職體系2年，黃暐傑說：「我知道我這樣空白一年，要拿到球隊的合約不容易，只能往多明尼加冬季聯盟爭取機會。」多國冬季聯盟是「棒球浪人」的集散地，許多來台洋將都曾在這裡打球。

黃暐傑在多明尼加的冬季聯盟找回巔峰狀態，投3局無失分，送出5次三振，為自己搶到一張大聯盟春訓的門票，獲得巨人隊小聯盟合約。

黃暐傑向中央社記者表示，歷經球季因疫情而停擺、因傷在台灣復健，幾乎空白一年沒有比賽的情況下，自己很想找到舞台，驗收復健成果，同時朝向大聯盟的目標邁進。

他說，從小打球到現在，目標就是在最高殿堂打球，這次到多明尼加出賽等於是對復健成果的一次驗收，很高興得到巨人隊合約的肯定，希望能夠再度站上大聯盟，證明自己的能耐。

黃暐傑這一趟的多明尼加之旅收穫豐富，重新站上比賽的投手丘，找回往日球威，投球的心態也更成熟。

2019年遊騎兵大聯盟投手教練藍格爾（Julio Rangel）正好在冬季聯盟與黃暐傑再度共事。藍格爾看出黃暐傑在投球心態上的轉變。

黃暐傑說：「2019年站上大聯盟的時候，投球太過要求完美，想要投到非常刁鑽的位置，結果得到反效果。太想追求完美的情況下，稍有失誤的話，就會變成壞球，讓自己陷入麻煩。」

「朝向好球帶攻擊」是他在冬季聯盟東山再起的領悟，也是今年春訓專注的課題。他在3月20日於大聯盟熱身賽登場，對辛辛那提紅人投2局失1分，談到本季目標他說只有一個「當然是回到大聯盟」。

黃暐傑暌違2年重登大聯盟春訓，透過電視轉播，在投手丘上以長髮造型亮相，受到台灣球迷注目。在中央社的訪問中，他笑著揭露長髮造型的背後原因：「疫情的關係，已經一年沒有去理髮廳剪頭髮，就這樣留長了，一刀都沒動過。」（編輯：陳惠珍/高照芬）1110331

台灣投手黃暐傑旅美多年，效力過亞利桑那響尾蛇、德州遊騎兵等隊，今年獲得舊金山巨人隊小聯盟合約，受邀大聯盟春訓。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月31日

效力美國職棒舊金山巨人隊的台灣投手黃暐傑擁有上竄尾勁的快速直球，搭配曲球、滑球、變速球等武器，投球時高抬腿是他的招牌動作。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月31日

擁有美國職棒大聯盟經驗的台灣投手黃暐傑今年在多明尼加冬季聯盟再出發，悟得不過度追求完美，朝向好球帶攻擊的投球心態。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月31日