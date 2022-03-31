火球男林暉盛穿道奇16號飆速 大方揭投球策略

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（中央社記者林宏翰亞利桑那31日專電）23歲的台灣新生代投手林暉盛本季身穿道奇16號球衣，參加美國職棒小聯盟春訓，飆出95英里（153公里）球速，受訪時揭露他用來捉弄打者的投球策略。

林暉盛2019年加盟洛杉磯道奇，去年從新人聯盟升上1A。道奇向來與台灣淵源深厚，陳金鋒、郭泓志、胡金龍、曹錦輝都曾穿藍白戰袍站上大聯盟。林暉盛是最新一代的道奇台將，也是道奇體系歷來第8名台灣球員。

林暉盛大聯盟之路剛起步，去年季中從最低階的新人聯盟往上爬一階，在1A出賽11場中有4場先發，總共投36局被敲39支安打、責失22分，戰績1勝1敗，防禦率5.50。

林暉盛接受中央社訪問，回顧去年球季的表現。他表示1A強度跟新人聯盟很不一樣，投球感覺也不一樣。面對這些更高一階的打者，他最大的收穫是：「必須更專注投每一球，懂得思考如何投球，而不是傻傻一直丟」。

影片來源：中央社

高中時代效力高苑青棒隊，他已飆出152公里的球速，林暉盛在小聯盟春訓熱身賽，施展多種球路與打者周旋，最快球速來到153公里。

林暉盛分享投球策略說：「我會運用不同的球路變化，擾亂打者的節奏，同樣一個軌跡的球路，我會往好球帶的左右兩邊投。二縫線、卡特球搭配直球交互運用。決勝時候拿出指叉球或位置比較刁鑽的卡特球，跟打者輸贏。」

林暉盛表示，春訓的投球目標是延長局數，想辦法用最少的球數投完一局，不刻意要求三振，避免保送，把球投進好球帶，靠著球路交替變化讓打者混淆，無法掌握甜蜜點，製造滾地出局。

林暉盛說：「要讓打者攻擊，不要想讓打者揮空，讓他們打出去，其他就交給守備。」

陽光笑容露出虎牙，林暉盛期許今年球季身體健康，「保持好的能量，讓身體可以一直投球」。避免受傷才有機會在場上拿出表現給球隊看到，往更高的層級發展。（編輯：馮昭/高照芬）1110331

美國職棒洛杉磯道奇隊與台灣淵源深厚，過去有陳金鋒、郭泓志、胡金龍等人穿道奇的藍白戰袍登上大聯盟， 23歲的林暉盛是新一代的道奇投手，在小聯盟春訓賽投球。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月31日

效力洛杉磯道奇小聯盟的台灣投手林暉盛身穿16號球，在春訓熱身賽登場投球。 中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月31日

效力洛杉磯道奇小聯盟的台灣投手林暉盛今年春訓目標保持身體健康，增加投球局數。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月31日