MLB春訓現場／鄧愷威驚人三振功力解密 改掉拖拖拉拉小動作

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（中央社記者林宏翰亞利桑那31日專電）棒球比賽中投手主導節奏，這個簡單的事實，卻是旅美投手鄧愷威去年最深刻的領悟。他改掉猶豫不決的小動作，締造6局13次三振的個人新高，獲選聯盟單週最佳投手。

6局18個出局數，鄧愷威當時三振13人次。比賽發生在去年9月9日小聯盟球季尾聲，舊金山巨人高階1A的台灣投手鄧愷威運用曲球、滑球、變速球，搭配下沉尾勁的快速球玩弄打者，繳出生涯最多三振的一戰。

三振向來是鄧愷威的拿手好戲，他去年在高階1A先發21場投95.2局，賞給對手142次三振。換算數據，他平均每9局可以K掉13名打者以上。

在巨人隊的春訓基地，23歲的鄧愷威接受中央社專訪，談到去年球季一開始起步不順遂，「怎麼投，怎麼被打」，經過與投手教練討論後，針對投球的節奏來調整，收到驚人成效。

不只那場6局13K的比賽，鄧愷威7月14日也有一場6局10K，因此獲選為高階1A西北聯盟的單週最佳投手，名字登在小聯盟官網，提到「來自台灣台中的右投手」。

鄧愷威解釋，以往投球時，從捕手接到回傳球之後，他習慣退出投手板，摸摸帽子、摸摸球，花一點時間才會踏上投手板，看捕手的暗號。但他跟教練討論發現，因為這些小動作，讓他投球的時候「不自覺多想了一下」。

他發現，改掉拖拖拉拉的習慣後，投球節奏更明快，不再猶豫，不會有時間想太多，「投起球來變成是很自然的身體反應」。

鄧愷威擁有95英里（153公里）的優勢球速，快速球帶有下沉尾勁，搭配曲球、滑球、變速球等武器迷惑打者。球技上頗能主宰場面，但他透露旅美4年多以來一直在投球以外的其他層面精進自己。

除了投球節奏，鄧愷威強調比賽之前的功課，他笑說：「這是被逼出來的。」

鄧愷威回憶，4年前初來乍到美職，在最低階層的新人聯盟，發現自己投球不是大好就是大壞，無法保持每一場穩定。他與當時的翻譯許人傑討論後，在雙城小聯盟的投手教練瓦斯蓋茲（Virgil Vasquez）身上找到答案。

瓦斯蓋茲教給鄧愷威一套方法，到現在一直受用，他認為自己是靠著這套方法，才能在場上維持高三振率。

鄧愷威會在每場比賽前，事先調出對方每一棒打者的影片，從不同角度觀察打者揮棒，在筆記本寫下配球方式。比賽進行中，對決完1到9棒一輪之後，他會根據教練紀錄的資料，重新思考第二輪怎麼面對打者。

鄧愷威帶著計畫上場投球，臨戰再依對方的應對方式來調整。打者第二次面對他時，又要應付完全不一樣的配球。他說：「對打者瞭解透徹，讓投球更有信心，感覺就像：我投什麼你都打不到。」

事前做好準備，上場果斷投球，在小聯盟一步一步進化的鄧愷威還學到「相信自己」這件事必須貫徹在投手的心底。

鄧愷威曾有一場比賽慘遭對手猛攻，陷入「怎麼投，怎麼被打」的窘境，下場之後他向投手教練求助，教練告訴他：「你三振了他們7個打者，你確定他們真的打得好嗎？」

當時他覺得，對手球隊因為經常交手，熟悉他的球路，「他們知道我的球會怎麼跑」。教練告訴他，帶著這種想法投球，結果當然不好，「當你開始懷疑自己的時候，投球就會很猶豫，想著這一顆投出去會被打嗎？結果一定會被打」。

鄧愷威說，以往遇到這一類狀況時很容易鑽牛角尖，懷疑自己的投球動作出了問題，但經過教練與科學儀器的幫助，他明白「問題不是出在我的身體，問題出在我的想法」。調整心態、加快節奏之後，去年球季後半段漸入佳境，大秀三振功力。（編輯：郭中翰）1110401

效力舊金山巨人隊小聯盟的台灣投手鄧愷威最快球速153公里，帶有類似伸卡球的下沉尾勁，搭配曲球、滑球、變速球等武器，擁有每9局13K的高三振率。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月1日

效力舊金山巨人隊小聯盟的台灣投手鄧愷威接受中央社專訪，談到能在場上維持高三振率，歸功於教練傳授給他一套研究打者的方法。 中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月1日

效力舊金山巨人隊小聯盟的台灣投手鄧愷威接受中央社專訪，談到去年球季投球節奏更明快，收到成效。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月1日