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MLB春訓現場
美國職棒大聯盟（MLB）今年球季即將於4月8日開打，中央社駐洛杉磯記者林宏翰在3月下旬到亞利桑那州的大聯盟春訓場地採訪，透過文字、照片和影音報導帶讀者了解台灣旅美球員和運動專家在賽季前的準備，以及對新球季的期待。
MLB春訓現場
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MLB春訓現場1/10

MLB春訓現場／林家正支援大聯盟春訓 抓緊機會吸收幕後功夫

2022/4/2 10:34（4/2 15:54 更新）
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效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣捕手林家正（中）日前在春訓支援大聯盟熱身賽，在場邊為球迷簽名。（Fox提供）中央社記者林宏翰亞利桑那傳真 111年4月2日
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣捕手林家正（中）日前在春訓支援大聯盟熱身賽，在場邊為球迷簽名。（Fox提供）中央社記者林宏翰亞利桑那傳真 111年4月2日
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（中央社記者林宏翰亞利桑那1日專電）效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的捕手林家正，春訓期間獲得兩次機會到大聯盟支援。他受訪表示，藉此機會身處大聯盟級比賽，近距離觀察投捕的溝通，收穫豐富。

旅美職棒球員當中，捕手是稀有動物。效力響尾蛇小聯盟的林家正是美職體系唯一的現役台灣捕手，歷年第7名旅美捕手。

林家正今年24歲，自2019年展開美職生涯，去年效力1A隊伍。除了捕手身分稀有，高中就赴美留學的他，也是史上第一名透過選秀會加入美國職棒的台灣球員。

今年春訓，林家正納編在2A隊伍訓練比賽，期間2度接受徵召到大聯盟的熱身賽支援。他接受中央社專訪，談到這段職棒生涯的第一次經驗。

「光是身處在那個環境裡面，收穫就很多。」林家正說，身為捕手，他近距離觀察大聯盟捕手與投手溝通，引導配球，在場上指揮作戰，也把握機會跟大聯盟球員聊天。

林家正發現，大聯盟捕手在局與局之間會先與投手溝通，針對下一局面對的幾名打者交換情報，先把對戰策略擬定好，建立默契，上場之後的節奏就很明快。

小聯盟春訓比賽在副球場，球迷大約十多人，林家正支援2場大聯盟熱身賽，在響尾蛇主球場，觀眾人數多達幾千人，除了比賽強度更高，場邊氣氛也完全不同。

林家正表示，在球場上很專注，這兩場比賽自己雖然在場邊待命，但一直把焦點放在準備工作，等到比賽結束之後，才感覺到原來球迷這麼多，跟小聯盟很不一樣的感覺。

事實上，林家正一度有機會在大聯盟熱身賽上場蹲捕。當時比賽進行到9局上，響尾蛇反攻，輪到捕手打擊時，教練團換代打，示意林家正9局下守備。可惜響尾蛇反攻失敗，林家正錯失第一次在大聯盟熱身賽亮相的機會。

林家正去年從1A出發，季中升上2A，今年球季可望從高階1A起步。他休季大部分時間都留在美國，只短暫回台一個月，目的是加強打擊，調整上半身與下半身的動作，讓揮棒更順暢。

談到本季展望，林家正表示，雖然球季漫長，狀態有高有低，但身為球員，每天進球場就是做最好的準備，當機會來臨的時候自然就能成功。（編輯：陳惠珍）1110402

效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣捕手林家正3月23日在春訓熱身賽中長傳二壘。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月2日
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣捕手林家正3月23日在春訓熱身賽中長傳二壘。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月2日
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣捕手林家正（右）休季期間留在美國加強打擊。圖為3月23日林家正在熱身賽打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月2日
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣捕手林家正（右）休季期間留在美國加強打擊。圖為3月23日林家正在熱身賽打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月2日
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣捕手林家正（右） 展望新球季，希望每一場比賽做最好準備。圖為3月23日林家正在熱身賽打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月2日
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣捕手林家正（右） 展望新球季，希望每一場比賽做最好準備。圖為3月23日林家正在熱身賽打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月2日
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