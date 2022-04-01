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MLB春訓現場
美國職棒大聯盟（MLB）今年球季即將於4月8日開打，中央社駐洛杉磯記者林宏翰在3月下旬到亞利桑那州的大聯盟春訓場地採訪，透過文字、照片和影音報導帶讀者了解台灣旅美球員和運動專家在賽季前的準備，以及對新球季的期待。
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MLB春訓現場2/9

MLB春訓現場／鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

2022/4/1 10:52（4/1 19:53 更新）
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美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手鄧愷威受到球探看好，有機會成為下一個登上大聯盟的台灣投手。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月1日
美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手鄧愷威受到球探看好，有機會成為下一個登上大聯盟的台灣投手。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月1日
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（中央社記者林宏翰亞利桑那31日專電）23歲台灣投手鄧愷威受到球探看好，有機會成為下一個登上大聯盟的台灣人。中央社專訪舊金山巨人隊農場投手總監，他談到鄧愷威3種變化球轉速優異，經常三振打者。

鄧愷威效力巨人隊小聯盟，去年在高階1A擔任先發投手，21場先發戰績5勝6敗，防禦率4.33。最突出的是他三振數據，在95.2局當中賞給對手142次三振，統計平均每9局有13K，9月9日締造個人新高6局13K紀錄。

主掌巨人隊4個層級小聯盟球隊投手部門的總協調人萊爾（Justin Lehr）日前在春訓基地觀看鄧愷威比賽，接受中央社訪問。

萊爾首先稱讚鄧愷威的人格特質：「他是一個隨時做好準備、非常勤奮向上的球員。」

鄧愷威擁有95英里（約153公里）上乘球速，帶有伸卡的下沉尾勁，不過萊爾指出，變化球才是鄧愷威最大的優勢，「他的曲球、滑球、卡特球這3種變化球都非常犀利，旋轉速度很夠，這也是他能投出很多三振的原因。」

鄧愷威透露，教練團曾經分析，他的投球型態類似日本投手達比修有、費城人投手諾拉（Aaron Nola），交互運用多種變化球與打者周旋，他把這兩名大聯盟投手當做自己精進的目標。

萊爾分析，鄧愷威是一個年輕投手，距離登上大聯盟還有一些進步空間，決定他能不能邁向更高層級的關鍵在於養成「能夠穩定投出好球的能力、在球數上占有優勢的能力」。（編輯：陳惠珍）1110401

美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手總監萊爾（Justin Lehr）接受中央社訪問，談到台灣投手鄧愷威的優勢與機會。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月1日
美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手總監萊爾（Justin Lehr）接受中央社訪問，談到台灣投手鄧愷威的優勢與機會。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年4月1日
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