張育成髮型受矚盼像獅子凶猛 家人相隨更心安

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台灣棒球好手張育成（左）旅美拚戰，他受訪表示，很感謝妻子李家綾（右）帶著18個月大的兒子張勝恩（中）的陪伴，讓他在外征戰覺得很安心。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月26日

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（中央社記者林宏翰亞利桑那25日專電）台灣棒球好手張育成在大聯盟春訓打出好成績，髮型受美媒關注。他向中央社記者談到，隊友說他新髮型像獅子，希望增添凶猛氣勢，並分享妻兒相伴的甜蜜。

張育成今天在春訓熱身賽敲出滿貫全壘打，累計2轟、8打點這兩項成績領先克里夫蘭守護者隊的全部打者。他的髮型日前受到克里夫蘭當地媒體注意，打趣形容長髮是張育成的力量來源。

張育成兩週前回到美國，向球隊報到第一天，新留的一頭長髮受到隊友的注意，隊友形容他的捲髮看起來像獅子。個性溫和的張育成說，像獅子很好，「看起來凶一點」，希望自己在場上可以像獅子一樣凶猛。

張育成說，老婆也喜歡他現在的髮型，雖然看起來有點老派，但他想要繼續把頭髮留長。

張育成去年打出生涯最佳球季，締造台灣球員在美國職棒大聯盟單季最多9轟紀錄。但去年受到疫情影響，妻子李家綾與目前1歲半的兒子張勝恩（Winston），6月才從台灣赴美與張育成會合。今年不一樣，這個小家庭從春訓一起進駐亞利桑那，迎接新球季。

張育成談到家人相伴的重要性。他說，自己一個人在外打球，有時會覺得孤單，有家人陪伴之後，心情更安定，「球場上不管表現好、表現不好，回到家裡可以看到家人，覺得很溫暖」。

張育成的推特（Twitter）帳號經常分享與妻兒的家庭生活，獲得不少美國球迷的喜愛。中央社記者訪問美國球迷，好幾個球迷不只是欣賞張育成的球技，更喜歡上網追蹤他與家人的溫馨互動。

「棒球會給你喜怒哀樂，我們必須接受這些喜怒哀樂。」談到本季目標的時候，張育成除了期許自己發揮球技，也分享心態調整的重要，希望自己「順其自然、快樂打球」，不要因為場上的成敗而影響自己的步調。（編輯：陳惠珍）1110326