張育成火力爆發來源 下半身動作提早啟動

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台灣棒球好手張育成表示，休季期間加強下半身的訓練，回到春訓比賽變得更強壯，打起球來更輕鬆。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月26日

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（中央社記者林宏翰亞利桑那25日專電）台灣棒球好手張育成在大聯盟熱身賽火力爆發，敲出滿貫全壘打；他接受中央社訪問，談到今年春訓重點在調整下半身的打擊動作，提早做準備，揮擊動作更完整。

美國職棒競爭激烈，每年球季結束之後的冬天休季期間，正是眾家好手為下一季儲備競爭力的起點。今年春訓，張育成回到基地，受到總教練法蘭科納（Terry Francona）稱讚，下半身練得更壯了。

張育成24日在春訓基地接受中央社訪問，談到這個休季加強下半身的重量訓練，體重增加10磅（約5公斤），收假回來隊友都問他，身材是不是一年比一年更壯，但他自己覺得「還好」。

張育成表示，體重增加、下半身更強壯之後，揮棒感覺更輕鬆，「沒有用太多力量的感覺」，重點是沒有影響跑動速度。

除了臀腿力量更強，他也調整揮棒時下盤的啟動時機，在最近幾場比賽收到成果。

張育成說，這個春訓把重點放在下半身的運用。在啟動時間上，他把下半身動作提早準備好，簡化揮擊動作，面對投手的來球更能確實擊中，「以往可能沒辦法做到我想要的完整姿勢，無法確實擊球，今年比較特別是提早一點準備，效果不錯」。

張育成去年在大聯盟打出9支全壘打，締造台灣打者的新紀錄。談到今年目標他說，希望比去年好。張育成說：「希望可以進入開季名單，站穩大聯盟，把握每一次教練給的機會，成績比去年更好。」（編輯：陳惠珍）1110326