張育成有望入開季名單 二壘、工具人都是選項

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）美國職棒大聯盟賽事將於台灣時間4月8日開打，官網預測各隊開季名單，克里夫蘭守護者隊張育成有機會以二壘或工具人身分進開季28人名單；張育成今天熱身賽單場2打數吞2K。

美國職棒大聯盟賽事開打倒數2週，在4月份賽事各隊登錄名單放寬至28人，克里夫蘭守護者隊開幕週將與堪薩斯市皇家隊5天內打4場比賽。

根據官網預測，看好守護者隊二壘位置由西門內斯（Andres Gimenez）扛起，若西門內斯移防游擊，張育成有機會擔任二壘手的位置，但還要看接下來熱身賽的狀況才會更明朗，張育成與米勒（Owen Miller）也被點名是工具人人選。

守護者隊今天在美職大聯盟熱身賽與西雅圖水手隊交手，張育成先發守一壘、打第5棒，在2局、4局打擊機會都吞下三振，今天2打數吞2K、沒有安打，中止熱身賽連3場出賽敲安，6局攻守交換時退場。

張育成目前為止本季熱身賽出賽4場，總計9打數敲出4支安打，包括1發全壘打，貢獻4分打點，打擊率4成44。

今天比賽守護者隊2局靠著強生（Daniel Johnson）陽春砲先馳得點，水手隊3局追回1分，守護者隊6局再靠著單局2安再拿1分，水手隊8局再起攻勢，靠著韓密爾頓（Billy Hamilton）適時安打、一棒送回2分，終場水手以3比2拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1110325