張育成滿貫砲震撼巨人主場 春訓火力冠全隊[影]

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台灣棒球好手張育成（圖）25日在美國職棒大聯盟春敲敲出滿壘全壘打。圖為24日張育成在主場比賽的打擊情形。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年3月26日

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（中央社記者林宏翰亞利桑那25日專電）台灣棒球好手張育成今天在美國職棒大聯盟的春訓熱身賽火力爆發，客場出戰舊金山巨人，敲出2支安打，包括4分打點的滿壘全壘打。

正規球季4月7日開打，張育成所屬的克里夫蘭守護者隊一週前開始在亞利桑那州（Arizona）集訓；至今進行8場熱身賽，張育成是全隊火力最旺打者，累計2轟、8打點均領先隊友。

守護者今在客場以10比2大勝巨人，張育成今年春訓首次擔綱第3棒，守備時鎮守三壘。他前2次打擊滾地出局，4局敲出一壘安打，6局在滿壘的情況下，發揮中心打者的角色，用全壘打清空壘包。

當時守護者以2個四壞、1支安打攻占滿壘，一人出局，張育成面對第一顆快速球就揮棒，把球打出右外野牆外。比數從6比2一舉拉大為10比2領先。

遭到張育成砲轟的巨人投手畢迪（Tyler Beede）今年28歲，有3年大聯盟經驗，去年歷經16個月的手肘韌帶復健，重新站上大聯盟。他在第5局中繼三上三下，6局遭張育成全壘打重創。

守護者這場得分都靠全壘打。克里門（Ernie Clement）、米勒（Owen Miller）在4局先後敲出3分砲，張育成6局錦上添花，揮出這支4分全壘打。

大聯盟熱身賽3月18日開始，張育成是隊上較早進入狀況的打者，前3戰每場比賽都有長打加上打點。昨天張育成首次熄火，2打數均三振；今天重新點燃打擊砲火，4打數2安打4打點。

張育成春訓已出賽5場，累計13打數6支安打，包括2支二壘安打、2支全壘打，8分打點，打擊率4成62。他不只全壘打、打點領先隊友，整體攻擊指數（OPS）1.577也是全隊數一數二。（編輯：馮昭）1110326