更多編輯台推薦新聞：
專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次
生活

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

MLB阿爾瓦雷茲單場敲出3轟 太空人晉級季後賽

2022/9/17 18:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在主場迎戰奧克蘭運動家，陣中強打阿爾瓦雷茲扛出3發全壘打，幫助太空人以5比0擊退運動家，同時也確定晉級季後賽。

阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）今天3發陽春全壘打，分別是在1局下、3局下、5局下擊出，且3轟都是打到中外野方向。

阿爾瓦雷茲繳出生涯第2次單場3轟表現後，個人本季全壘打數來到36轟，他首度單場3轟可以追溯到2019年8月10日。

39歲的太空人先發投手魏蘭德（Justin Verlander）今天主投5局沒被敲安也未失分，並送出9次三振，奪下個人本季第17場勝投，防禦率降至1.78。

運動家先發投手馬蒂內茲（Adrian Martinez）主投5局被敲4安掉4分，送出6次三振、3次保送，苦吞個人本季第5場敗投。

確定晉級季後賽的太空人隊，本季例行賽戰績來到95勝50敗，暫居美國聯盟西區龍頭。運動家隊戰績則來到52勝93敗，位居美國聯盟西區墊底的第5名。（譯者：陳彥鈞）1110917

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
普侯斯敲大聯盟生涯698發全壘打 距700轟僅剩2支[影]