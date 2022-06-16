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MLB2/300

MLB史上首見 太空人兩人投出完美一局[影]

2022/6/16 09:41（6/16 09:56 更新）
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（中央社德州阿靈頓15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人投手賈西亞與瑪頓今天聯手創造MLB歷史，各自投出以最低9球數三振3打者的完美一局，助球隊以9比2擊敗德州遊騎兵。

這是首度在單場出現兩個完美一局。

根據MLB官網，這是首度在同一天出現兩個完美一局，更別說還是首度在同一場或同一隊的投手雙雙投出完美一局，而且面對的還是相同的3名打者。

首局結束，太空人以6比1領先，先發投手賈西亞（Luis Garcia）第2局以9顆球三振洛威（Nathaniel Lowe）、杜南（Ezequiel Duran）與米勒（Brad Miller），達成完美一局。

賈西亞主投6局，三振9打者，沒有保送，被打出4支安打，掉兩分，拿下勝投。

瑪頓（Phil Maton）第7局上場後援，馬上面臨相同的3名打者，同樣以9球解決這3人。

1928年到1953年，MLB沒有記錄出現完美一局，但近幾年達此成就的機率變得較不罕見。

今天出現的兩個完美一局，是本季的第2與第3個完美一局，第1個是在紐約洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）4月17日出戰巴爾的摩金鶯時上演。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110616

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