更多編輯台推薦新聞：
BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛
娛樂

BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛

書摘／50歲才開始存退休金不嫌晚 儲蓄比投資更重要
生活

書摘／50歲才開始存退休金不嫌晚 儲蓄比投資更重要

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300

創MLB里程碑 紅雀鐵捕莫里納改寫刺殺紀錄[影]

2022/6/15 15:59（6/15 16:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖路易14日綜合外電報導）聖路易紅雀39歲捕手莫里納（Yadier Molina）今天做出他生涯至今18個球季的第1萬4865次刺殺，超越I-Rod羅德里格斯（Ivan Rodriguez）成就，改寫美國職棒MLB歷史。

莫里納是今天在對抗匹茲堡海盜時，於6局上接殺打者海斯（Ke'Bryan Hayes）揮出的高飛球，創下新猷。終場紅雀以3比1勝出。

莫里納一改寫紀錄，紅雀主場3萬1193名球迷無不起立鼓掌致敬，他也客氣用手套向球迷致意。

紅雀35歲年輕總教練馬莫爾（Oliver Marmol）說，從這點就看得出莫里納在MLB歷練有多長久，「看來我們這群好手隨便來一手都是紀錄，而這又是一項，（讓打者出局）很重要，無論誰做出的都一樣」。

本季稍早，莫里納與右投韋恩萊特（Adam Wainwright）合作下，奪下兩人的第203勝，刷新大聯盟紀錄。

兩人生涯搭檔316場，與史巴恩（Warren Spahn）、克蘭達爾（Del Crandall）組合並列第2，預計本季結束時，有機會超越羅力奇（Mickey Lolich）和佛里漢（Bill Freehan）生涯搭檔的324場史上第1紀錄。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110615

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀