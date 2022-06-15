創MLB里程碑 紅雀鐵捕莫里納改寫刺殺紀錄[影]

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（中央社聖路易14日綜合外電報導）聖路易紅雀39歲捕手莫里納（Yadier Molina）今天做出他生涯至今18個球季的第1萬4865次刺殺，超越I-Rod羅德里格斯（Ivan Rodriguez）成就，改寫美國職棒MLB歷史。

莫里納是今天在對抗匹茲堡海盜時，於6局上接殺打者海斯（Ke'Bryan Hayes）揮出的高飛球，創下新猷。終場紅雀以3比1勝出。

莫里納一改寫紀錄，紅雀主場3萬1193名球迷無不起立鼓掌致敬，他也客氣用手套向球迷致意。

紅雀35歲年輕總教練馬莫爾（Oliver Marmol）說，從這點就看得出莫里納在MLB歷練有多長久，「看來我們這群好手隨便來一手都是紀錄，而這又是一項，（讓打者出局）很重要，無論誰做出的都一樣」。

本季稍早，莫里納與右投韋恩萊特（Adam Wainwright）合作下，奪下兩人的第203勝，刷新大聯盟紀錄。

兩人生涯搭檔316場，與史巴恩（Warren Spahn）、克蘭達爾（Del Crandall）組合並列第2，預計本季結束時，有機會超越羅力奇（Mickey Lolich）和佛里漢（Bill Freehan）生涯搭檔的324場史上第1紀錄。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110615