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普侯斯敲大聯盟生涯698發全壘打 距700轟僅剩2支[影]

2022/9/17 16:18（9/17 17:00 更新）
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紅雀強打普侯斯16日扛出個人生涯第698發全壘打，距離700支全壘打大關僅差2轟。（圖取自twitter.com/MLB）
紅雀強打普侯斯16日扛出個人生涯第698發全壘打，距離700支全壘打大關僅差2轟。（圖取自twitter.com/MLB）
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（中央社聖路易市16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天以6比5擊敗作客的辛辛那提紅人，紅雀強打普侯斯（Albert Pujols）扛出個人生涯第698發全壘打，距離700支全壘打大關僅差2轟。

普侯斯生涯第698轟發生在今天比賽的6局下，當時他面對紅人投手艾斯皮納（Raynel Espinal）投出的第一顆球，就擊成左外野超大號全壘打，這發個人本季第19轟的兩分砲也幫助紅雀把比數追成4比4平手。

目前生涯全壘打總數排在普侯斯之前的傳奇球星，僅有762轟的邦茲（Barry Bonds）、755支全壘打的漢克阿倫（Hank Aaron）、714轟的貝比魯斯（Babe Ruth）等3人。

除了普侯斯的開轟表現，紅雀打者亞瑞納多（Nolan Arenado）今天4打數繳出2安打並掃進2分打點，高史密特（Paul Goldschmidt）4打數也敲2安，貢獻1分打點。

紅人打線方面，富瑞利（Jake Fraley）擊出帶有2分打點二壘安打，法默（Kyle Farmer）則敲出陽春砲。

紅雀先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty）今天主投5局被敲6安掉4分，送出5次三振、2次保送，無關勝敗，勝投則是由中繼投手史卓頓（Chris Stratton）收下。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110917

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