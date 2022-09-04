大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平4日先發主投奪下大聯盟累計400次三振，加上打者身分累計123支全壘打，成為大聯盟史上第2人。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平再寫歷史，今天先發主投奪下大聯盟累計400次三振，加上打者身分累計123支全壘打，成為繼貝比魯斯後大聯盟史上第2人。

日本放送協會（NHK）報導， 大谷翔平 大谷翔平小檔案 生日：1994年7月5日（28歲）

出生地：日本岩手縣

2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊、2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽、2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點；2020年7月，對奧克蘭運動家以先發第三棒、指定打擊的身份正式復出。

MLB戰績： 2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K 2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄 2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王 2019年6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位 2021年7月4日成為MLB近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員 2022年7月23日揮出個人本季第20支全壘打，成為繼松井秀喜後，連兩季有20轟成績的日本打者 2022年8月9日大谷翔平奪下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手

資料來源：維基百科 看更多 關閉 美國當地時間9月3日先發主投對戰休士頓太空人隊，第3局三振對手打者拿下大聯盟累計第400次三振。

大谷以打者身分已在大聯盟累計敲出123支全壘打，加上今天奪下400次三振，成為被譽為「棒球之神」的貝比魯斯（Babe Ruth）後，達成100支全壘打及400次三振里程碑的大聯盟史上第2人。

貝比魯斯生涯共敲出714支全壘打，並奪得488次三振。

大谷今年8月才繼貝比魯斯後，成為104年來首位單季10勝、10轟的選手。

大谷接著又在美國當地時間8月31日敲出個人本季第30支全壘打，成為大聯盟首位連兩年30支全壘打的日本球員；加上本季以投手身分已奪11勝，更是大聯盟第一位單季至少10勝30轟的好手。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110904