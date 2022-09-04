大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人
2022/9/4 12:20（9/4 12:41 更新）
美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平4日先發主投奪下大聯盟累計400次三振，加上打者身分累計123支全壘打，成為大聯盟史上第2人。（共同社）
（中央社東京4日綜合外電報導）28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平再寫歷史，今天先發主投奪下大聯盟累計400次三振，加上打者身分累計123支全壘打，成為繼貝比魯斯後大聯盟史上第2人。
日本放送協會（NHK）報導，大谷翔平
美國當地時間9月3日先發主投對戰休士頓太空人隊，第3局三振對手打者拿下大聯盟累計第400次三振。
大谷翔平小檔案
- 生日：1994年7月5日（28歲）
- 出生地：日本岩手縣
- 2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊、2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽、2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點；2020年7月，對奧克蘭運動家以先發第三棒、指定打擊的身份正式復出。
- MLB戰績：
- 2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K
- 2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄
- 2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王
- 2019年6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位
- 2021年7月4日成為MLB近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員
- 2022年7月23日揮出個人本季第20支全壘打，成為繼松井秀喜後，連兩季有20轟成績的日本打者
- 2022年8月9日大谷翔平奪下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手
資料來源：維基百科
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大谷以打者身分已在大聯盟累計敲出123支全壘打，加上今天奪下400次三振，成為被譽為「棒球之神」的貝比魯斯（Babe Ruth）後，達成100支全壘打及400次三振里程碑的大聯盟史上第2人。
貝比魯斯生涯共敲出714支全壘打，並奪得488次三振。
大谷今年8月才繼貝比魯斯後，成為104年來首位單季10勝、10轟的選手。
大谷接著又在美國當地時間8月31日敲出個人本季第30支全壘打，成為大聯盟首位連兩年30支全壘打的日本球員；加上本季以投手身分已奪11勝，更是大聯盟第一位單季至少10勝30轟的好手。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110904
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