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大聯盟先修班 美職秋季聯盟4年不見台將

2022/9/30 10:27（9/30 10:41 更新）
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美國職棒亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）10月3日開打，提供各隊小聯盟潛力新人磨練球技的舞台。圖為秋季聯盟場地之一的巨人隊訓練基地。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年9月30日
美國職棒亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）10月3日開打，提供各隊小聯盟潛力新人磨練球技的舞台。圖為秋季聯盟場地之一的巨人隊訓練基地。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年9月30日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）堪稱大聯盟先修班的美國職棒亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）10月3日開打。2018年張育成之後，最近4年沒有台灣球員入選。

每年10月大聯盟季後賽開打期間，亞利桑那秋季聯盟匯集來自30支隊伍的小聯盟新星，約210人分成6支隊伍，展開為期一個月的比賽，提供各隊具有未來潛力的新人磨練球技的舞台。

歷年來不少台灣好手在秋季聯盟亮相，從2000年的陳金鋒開始，包括胡金龍、陳鏞基、羅錦龍、羅嘉仁、蔣智賢、王維中、林子偉、張進德、吉力吉撈．鞏冠、張育成。

張育成2018年仍是小聯盟球員，以22歲的年紀在秋季聯盟打出亮眼成績，出賽23場敲出4支全壘打，打擊率0.337。他隔年升上大聯盟，至今4個球季締造許多台灣球員的紀錄。

大聯盟28日公布今年秋季聯盟6支球隊的球員名單，今年沒有台灣球員入選。自張育成之後，近4年秋季聯盟沒有台灣球員。2020年因COVID-19疫情取消。

秋季聯盟今年正逢30週年，這項賽事由各隊指派小聯盟體系排名前幾的新秀參賽，堪稱大聯盟先修班也是未來球星的搖籃。官方統計，入選秋季聯盟球員中約60%最終站上大聯盟。

現役與退休的大聯盟球星裡，如賈吉（Aaron Judge）、普侯斯（Albert Pujols）、楚勞特（Mike Trout）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、哈波（Bryce Harper）、薛哲（Max Scherzer）、吉特（Derek Jeter）都曾打過秋季聯盟。（編輯：林憬屏）1110930

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